Borussia Dortmund-trainer Marco Rose is onder de indruk van wat Ajax dit seizoen laat zien. De Duitser kijkt uit naar de Champions League-wedstrijd tegen de Amsterdammers van dinsdag.

"Ajax is een geweldige club, die al jaren geweldige spelers heeft en trouw is aan de clubfilosofie, van de jeugd tot aan het eerste elftal", zei Rose maandag voor vertrek naar Amsterdam bij een persmoment.

"Ze spelen 4-3-3 met veel balbezit, zijn dominant en zetten druk. We staan voor een grote uitdaging, maar die gaan we graag aan, omdat we denken dat er iets te halen valt."

Zowel Ajax als Dortmund is na twee wedstrijden nog zonder puntenverlies in groep C, waartoe verder Sporting CP en Besiktas behoren. Rose weet waar de kansen voor zijn ploeg liggen in de Johan Cruijff ArenA.

"Er zal ruimte achter de verdediging liggen", zei hij over Ajax. "Daar moeten we gebruik van maken. We moeten de rust bewaren, maar constant blijven opletten, want anders is Ajax direct gevaarlijk."

'We willen er een open wedstrijd van maken'

Rose, die in Amsterdam gewoon kan beschikken over de van een blessure herstelde sterspeler Erling Haaland, denkt dat het publiek dinsdag een leuke wedstrijd te zien krijgt.

"Ik zie geen favoriet. We hebben veel respect, maar zijn niet bang", zei hij. "Ajax is een geoliede machine. We verwachten dat ze agressief zullen spelen en zullen onze kwaliteit daar tegenover stellen. We willen er een open wedstrijd van maken."

Dortmund-middenvelder Julian Brandt zat ook bij het persmoment en sprak eveneens lovend over Ajax. "Ze zijn altijd hetzelfde gebleven", liet hij weten. "Ze hebben nog steeds een van de beste jeugdopleidingen en spelen dit seizoen weer geweldig voetbal."

Ajax-Borussia Dortmund begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano. Vijf dagen later komt PSV naar Amsterdam in de Eredivisie.

