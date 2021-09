Ole Gunnar Solskjaer sprak woensdag vol bewondering over Cristiano Ronaldo. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar redde Manchester United in het Champions League-duel met Villarreal met een treffer in blessuretijd: 2-1.

De wedstrijd op Old Trafford was al bijzonder voor Ronaldo, want met zijn 178e Champions League-optreden loste hij Iker Casillas (177) af als recordhouder. Hij maakte al zijn 136e doelpunt in het miljoenenbal.

"Hij heeft impact op iedereen: het publiek, de spelers en de hele club. En voor het doel is hij zó goed", aldus Solskjaer, die het bevrijdende doelpunt van Ronaldo al lang geen toeval meer vindt.

"Hij heeft het al zo vaak laten zien. Onlangs miste hij in de WK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Ierland een penalty. Hij kwam daarna weinig aan de bal, maar kopte in de laatste minuten wel twee doelpunten binnen. Dat doet hij zijn hele carrière al."

261 Bekijk de samenvatting van Manchester United-Villarreal (2-1)

'Hij blijft altijd gaan'

Volgens Solskjaer kunnen alle spelers van United een voorbeeld nemen aan de 36-jarige Ronaldo, die er afgelopen zomer voor koos om Juventus te verlaten en terug te keren op Old Trafford.

"In mentaal opzicht is hij zó sterk, hij blijft altijd gaan", aldus de Noor. "Ik zie van dichtbij hoe hij toewerkt naar een wedstrijd, hoe gefocust hij is. En hij heeft dan aan één kans genoeg om te scoren."

Overigens werd niet Ronaldo, maar Arnaut Danjuma van Villarreal door de UEFA uitgeroepen tot speler van de wedstrijd. De tweevoudig Oranje-international gaf na rust de assist bij de openingsgoal van Paco Alcácer.

Het United van Ronaldo staat na twee Champions League-duels op drie punten. In de eerste speelronde werd een 2-1-nederlaag geleden bij Young Boys. Atalanta, de derde opponent in groep F, is op 20 oktober de tegenstander.

