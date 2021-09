Mark van Bommel voelt zich bestolen met VfL Wolfsburg na het 1-1-gelijkspel tegen Sevilla in de Champions League. Zijn ploeg koerste in eigen stadion af op een zege, tot de Spanjaarden vlak voor tijd tot ieders verrassing een strafschop kregen.

Verdediger Josuha Guilavogui schoot de bal weg, vlak voordat Erik Lamela kon uithalen. De aanvaller van Sevilla raakte de onderkant van de schoen van Guilavogui. Scheidsrechter Georgi Kabakov liet in eerste instantie doorspelen, maar werd daarna door VAR Kevin Blom naar het beeldscherm geroepen.

Kabakov oordeelde op basis van de beelden dat Sevilla een penalty verdiende, tot ongeloof van Van Bommel en alle spelers van Wolfsburg. Wout Weghorst kreeg een gele kaart voor protesteren en Ivan Rakitic schoot vanaf 11 meter de gelijkmaker binnen.

"Iedereen hier in de zaal, in het stadion en thuis voor de televisie zal het erover eens zijn dat dit geen strafschop was", zei Van Bommel na de wedstrijd op zijn persconferentie. "Je kan ook overdrijven met die videoscheidsrechter. Ik heb de scheidsrechter na afloop gevraagd waarom hij deze beslissing nam. Maar hij gaf geen antwoord."

'Ben vriend én tegenstander van de VAR'

Van Bommel zei dat hij een haat-liefdeverhouding met de videoscheidsrechter heeft. "Ik ben een vriend én tegenstander van de VAR. Waarom? Hij kan verkeerde beslissingen herzien, dat maakt het voetbal beter. Maar het ligt aan degene die voor de beeldschermen zit. En dit was geen strafschop."

Wolfsburg-middenvelder Maximilian Arnold sloot zich aan bij de woorden van Van Bommel. "Zo is het einde zoek, hier kan je niet voor fluiten in de Champions League. Het is toch niet zo dat ze die VAR voor het eerst gebruiken?"

Wolfsburg, dat de wedstrijd met tien man eindigde doordat Guilavogui bij het penaltymoment zijn tweede gele kaart kreeg, staat na twee Champions League-duels op twee punten. Eerder werd het 0-0 op bezoek bij Lille OSC.

Zaterdag is Borussia Mönchengladbach in competitieverband de volgende tegenstander. De derde poulewedstrijd in de Champions League is op 20 oktober, wanneer Wolfsburg op bezoek gaat bij Red Bull Salzburg.

