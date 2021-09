Frenkie de Jong denkt dat het bestuur van FC Barcelona er niet verstandig aan zou doen om Ronald Koeman te ontslaan. De trainer en zijn ploeg kregen woensdag een nieuwe klap te verwerken: ze verloren met 3-0 van Benfica in de Champions League.

De kansloze nederlaag in Lissabon zal de positie van Koeman, die al langer onder flinke druk staat bij het dolende Barcelona, (weer) doen wankelen. De Jong hoopt echter dat de oud-bondscoach van Oranje blijft.

"Ik heb vertrouwen in de coach, maar ik weet niet hoe de president erover denkt", zei De Jong, die in de eerste helft van de wedstrijd tegen Benfica een aantal kansen om zeep hielp, tegen RTL 7.

Tegen Spaanse media zei hij: "Ik wil er niet te veel over zeggen, want het is niet aan mij. Maar ik denk niet dat een nieuwe trainer de oplossing is."

Sergio Busquets leek ook voor het aanblijven van Koeman te pleiten. "Het makkelijkste zou zijn om de trainer te ontslaan, maar we zijn allemaal verantwoordelijk in deze kritieke situatie", zei de Spanjaard.

'Dit is een heel zware klap'

Barcelona was het Champions League-seizoen al begonnen me een 0-3-nederlaag tegen Bayern München. "Dit is een heel zware klap. Ik denk niet dat Barcelona ooit zo slecht is begonnen in de Champions League", vervolgde De Jong bij RTL 7.

"Het werd nu vroeg 1-0, dat is nooit lekker. Daarna hebben we het in de eerste helft niet slecht gedaan. We kregen kansen en hadden moeten scoren. In de tweede helft vielen we na de tweede goal uit elkaar. Het was een grote chaos."

De volgende wedstrijd van Barcelona is zaterdag, wanneer een zwaar uitduel met Atlético Madrid wacht. Het is nog onzeker of Koeman zich dan trainer van de Spaanse topclub mag noemen.

