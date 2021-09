Ronald Koeman hoopt dat het bestuur van FC Barcelona geduld bewaart na de 3-0-nederlaag tegen Benfica in de Champions League. De trainer is door die afgang in Lissabon nog meer onder druk komen te staan.

"Ik voel me gesteund door de spelers, ze zijn nog altijd gemotiveerd", zei Koeman in een eerste reactie op de Spaanse televisie. "Van de rest weet ik het niet, ik weet niet hoe de club erover denkt."

Daarmee doelde Koeman vooral op voorzitter Joan Laporta. De trainer en de preses onderhouden een moeizame relatie. Eén zege in de laatste vijf duels helpt Koeman niet, en het gegeven dat Barcelona voor het eerst in 26 jaar met twee nederlagen aan de Champions League begonnen is evenmin.

"Iedereen weet wat het probleem van Barça is, we zullen de Champions League echt niet winnen dit jaar", doelde Koeman op de beroerde financiële situatie. "Het is makkelijk om dit team te bekritiseren en het te vergelijken met het Barcelona van de afgelopen jaren."

Door de financiële problemen nam Barcelona afgelopen zomer noodgedwongen afscheid van sterspeler Lionel Messi. De club kon alleen transfervrije spelers en huurlingen aantrekken. Het salarisbudget van de club daalde van 382 naar 97 miljoen euro, werd eerder op woensdag bekend.

Koeman baalt van gemiste kansen

Maar ook met een mindere selectie is een 3-0-nederlaag tegen Benfica een heel slecht resultaat, besefte Koeman. De geplaagde coach benadrukte echter dat het ook anders had kunnen aflopen in Estádio da Luz. "Bij de 1-0 verdedigden we heel slecht, maar daarna hebben we gedomineerd tot aan de 2-0."

"Ik denk dat we een stuk of vier grote kansen hebben gekregen. Als je die niet maakt, dan houdt het natuurlijk op. Benfica had maar weinig kansen nodig om te scoren, dat is het grote verschil."

"Ik denk dat het spel in veel fases goed was, maar uiteindelijk is de trainer de zondebok", zei Koeman. "Verder wil ik geen vragen over mijn toekomst beantwoorden, want het is toch niet in mijn handen."

Zaterdag staat er voor Barcelona een zware uitwedstrijd tegen titelverdediger Atlético Madrid op het programma. Bij die wedstrijd ontbreekt Koeman sowieso door een schorsing.