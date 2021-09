Mark van Bommel en Wout Weghorst hebben woensdagavond met VfL Wolfsburg op pijnlijke wijze naast de eerste zege in de groepsfase van de Champions League gegrepen. Sevilla kwam door een omstreden strafschop in de slotfase op gelijke hoogte: 1-1. Het Juventus van Matthijs de Ligt won thuis met 1-0 van Chelsea.

Er leek lange tijd niks aan de hand voor Wolfsburg, dat vlak na rust op voorsprong kwam in de Volkswagen Arena. In de kluts belandde de bal via het hoofd van Weghorst en de voet van een Benfica-verdediger bij Renato Steffen, die van dichtbij raak schoot. Het leek bij 1-0 te blijven, maar een discutabele strafschop bracht daar enkele minuten voor tijd verandering in.

Middenvelder Josuha Guilavogui werkte de bal weg in het strafschopgebied en raakte vlak daarna weliswaar de inkomende Erik Lamela, maar daar kon hij weinig aan doen. Kevin Blom besloot als VAR toch in te grijpen en adviseerde arbiter Georgi Kabakov de beelden terug te kijken.

Tot ongeloof van Van Bommel en Weghorst wees de Bulgaarse scheidsrechter naar de stip en kreeg de onfortuinlijke Guilavogui zijn tweede gele kaart, waardoor Wolfsburg het duel met tien man eindigde. Ivan Rakitic maakte geen fout vanaf de stip en bezorgde Sevilla toch nog een punt.

Winnend Salzburg krijgt vierde en vijfde penalty in groepsfase

Bij het andere duel in groep G was Red Bull Salzburg met 2-1 te sterk voor Lille OSC. Sven Botman was in de eerste helft verantwoordelijk voor de openingstreffer van de Oostenrijkers door een penalty te veroorzaken. De Nederlander raakte met een risicovolle sliding de bal, maar ook het standbeen van de snelle Karim Adeyemi.

De VAR probeerde arbiter Aleksei Kulbakov nog wel op andere gedachten te brengen, maar hij bleef bij zijn besluit en zag Adeyemi de penalty via de hand van Ivo Grbic verzilveren. Salzburg kreeg twee weken geleden in de openingswedstrijd tegen Sevilla liefst drie penalty's, maar miste er toen twee.

Vlak na rust tegen Lille kreeg Salzburg ook nog de vijfde strafschop in deze groepsfase door hands van Burak Yilmaz na een vrije trap en dit keer verschalkte Adeyemi doelman Grbic met een schot door het midden. Yilmaz zorgde in de 62e minuut uit een vrije trap van ver - Philipp Köhn ging daarbij niet vrijuit - voor de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor Lille.

Stand in groep G 1. Red Bull Salzburg 2-4 (+1)

2. Sevilla 2-2 (-)

3. VfL Wolfsburg 2-2 (-)

4. Lille OSC 2-1 (-1)

De Ligt wint met Juventus ook van Chelsea

In groep H deed Juventus goede zaken door ten koste van Chelsea ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League te winnen. Federico Chiesa zorgde slechts tien seconden na de start van de tweede helft voor de enige treffer in Turijn. Hij ontving de bal van Federico Bernardeschi en rondde fraai af.

Chelsea kreeg in de slotfase van de wedstrijd via Romelu Lukaku nog een goede kans op de gelijkmaker, maar de Belgische spits had het vizier niet op scherp en kon een nederlaag voor 'The Blues' niet voorkomen.

Bij Juventus was er een basisplek voor De Ligt en bij Chelsea stond Hakim Ziyech, zijn voormalige ploeggenoot bij Ajax, aan de aftrap. De Ligt speelde negentig minuten en Ziyech werd in de 62e minuut gewisseld voor Callum Hudson-Odoi.

Door de nipte overwinning op Chelsea is Juventus nog altijd zonder puntenverlies en zonder tegentreffer in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri was twee weken geleden met 0-3 te sterk voor Malmö FF, dat eerder op woensdag met 4-0 verloor van FC Zenit.

Claudinho opende in de negende minuut de score voor Zenit na een aanval over meerdere schijven. Daler Kuzyaev, Aleksei Sutormin en Wendel bepaalden de eindstand na rust op 4-0. Malmö speelde het grootste gedeelte van de tweede helft met tien man door een directe rode kaart voor Anel Ahmedhodzic in de 53e minuut vanwege hands.

Stand in groep H 1. Juventus 2-6 (+4)

2. Chelsea 2-3 (-1)

3. FC Zenit 2-3 (+3)

4. Malmö FF 2-0 (-7)

