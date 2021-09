Cristiano Ronaldo heeft Manchester United woensdagavond de eerste overwinning bezorgd in de groepsfase van de Champions League. De Portugees tekende in de blessuretijd van zijn recordduel voor de winnende treffer tegen het Villarreal van uitblinker Arnaut Danjuma Groeneveld: 2-1. Marten de Roon en Teun Koopmeiners waren met Atalanta te sterk voor het Zwitserse Young Boys: 1-0.

Voor de wedstrijd tussen United en Villarreal ging de meeste aandacht al uit naar Ronaldo, die op Old Trafford de 178e Champions League-wedstrijd uit zijn loopbaan speelde en nu alleen recordhouder is. De aanvaller deelde het record met oud-doelman Iker Casillas, die namens Real Madrid en FC Porto tot 177 optredens in het miljoenenbal kwam.

De schijnwerpers waren weliswaar op Ronaldo gericht, maar het was Danjuma die continu voor dreiging zorgde in de openingsfase. De Nederlander had geen kind aan zijn directe tegenstander Diogo Dalot en testte doelman David de Gea, maar die hield United meerdere keren op de been.

Aan het begin van de tweede helft was het alsnog raak voor Villarreal. Danjuma kreeg de bal aan de linkerkant mee en gaf met rechts voor op Paco Alcácer, die De Gea van dichtbij wist te kloppen. Alex Telles zorgde een kwartier na rust voor de gelijkmaker, waarna United op zoek ging naar de winnende treffer.

Die leek ondanks een grote kans voor Edinson Cavani (kopbal naast) uit te blijven, maar in de vierde minuut van de blessuretijd voorkwam Ronaldo alsnog puntenverlies. De sterspeler, die deze zomer terugkeerde op het oude nest, werkte de bal aan de rechterkant na terugleggen van Jesse Lingard achter Gerónimo Rulli en voorkwam dat United ook de tweede groepswedstrijd niet won.

Twee weken geleden ging Manchester United nog verrassend met 2-1 onderuit bij Young Boys. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer dreigde de tweede speelronde als hekkensluiter af te sluiten, maar staat door de late treffer van Ronaldo nu derde met drie punten. Donny van de Beek bleef tegen Villarreal negentig minuten op de bank en Danjuma deed de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

Stand in groep F 1. Atalanta 2-4 (+1)

2. Young Boys 2-3 (-)

3. Manchester United 2-3 (-)

4. Villarreal 2-1 (-1)

De Roon en invaller Koopmeiners zegevieren met Atalanta

Eerder op de dag rekende Atalanta af met Young Boys. Na ruim een kwartier dacht de thuisploeg al op voorsprong te komen in Bergamo door een eigen doelpunt, maar die treffer werd afgekeurd. De VAR constateerde dat aangever Rafael Tolói buitenspel stond. Atalanta speelde op dat moment al zonder Robin Gosens, die zich na elf minuten geblesseerd moest laten wisselen.

Atalanta bleef ook na rust aandringen en werd in de 68e minuut beloond. Duván Zapata kreeg door geklungel van zijn directe tegenstander aan de rechterkant de kans om een voorzet te geven en vond Matteo Pessina. De Italiaan miste vlak voor rust nog een kans voor open doel, maar werkte dit keer wel goed af.

De Roon stond aan de aftrap bij Atalanta en deed de hele wedstrijd mee, terwijl Koopmeiners in de 89e minuut als invaller zijn opwachting maakte. De geblesseerde Hans Hateboer ontbrak in de selectie. Bij Young Boys kreeg oud-Ajacied Miralem Sulejmani geen speeltijd.

De nipte zege op Young Boys is een opsteker voor Atalanta. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini presteert in de competitie nog wisselvallig en begon de groepsfase van de Champions League twee weken geleden met een 2-2-gelijkspel bij Villarreal.

