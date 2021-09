Atalanta heeft woensdagavond de eerste overwinning geboekt in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Marten de Roon en Teun Koopmeiners knokte zich voor eigen publiek na rust langs het Zwitserse Young Boys: 1-0.

Na ruim een kwartier dacht Atalanta al op voorsprong te komen in Bergamo door een eigen doelpunt, maar die treffer werd afgekeurd. De VAR constateerde dat aangever Rafael Tolói buitenspel stond. Atalanta speelde op dat moment al zonder Robin Gosens, die zich na elf minuten geblesseerd moest laten wisselen.

Atalanta bleef ook na rust aandringen en werd in de 68e minuut beloond. Duván Zapata kreeg door geklungel van zijn directe tegenstander Sandro Lauper aan de rechterkant de kans om een voorzet te geven en vond Matteo Pessina. De Italiaan miste vlak voor rust nog een kans voor open doel, maar werkte dit keer wel goed af.

De Roon stond aan de aftrap bij Atalanta en deed de hele wedstrijd mee, terwijl Koopmeiners in de 89e minuut als invaller zijn opwachting maakte. De geblesseerde Hans Hateboer ontbrak in de selectie. Bij Young Boys kreeg oud-Ajacied Miralem Sulejmani geen speeltijd.

De nipte zege op Young Boys is een opsteker voor Atalanta. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini presteert in de competitie nog wisselvallig en begon de groepsfase van de Champions League twee weken geleden met een 2-2-gelijkspel bij Villarreal. Voor de Spanjaarden wacht om 21.00 uur een uitduel met Manchester United.

In groep H boekte FC Zenit een probleemloze overwinning op Malmö FF: 4-0. Claudinho opende in de negende minuut de score na een aanval over meerdere schijven. Daler Kuzyaev, Aleksei Sutormin en Wendel bepaalden de eindstand na rust op 4-0. Malmö speelde het grootste gedeelte van de tweede helft met tien man door een directe rode kaart voor Anel Ahmedhodzic in de 53e minuut vanwege hands.