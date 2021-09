Koeman heeft nog geloof na afgang in Lissabon

Ronald Koeman straalt nog geloof uit na de afgang bij Benfica. "We leven in een wereld dat er geen vertrouwen is als je verliest", zegt hij tegen RTL7. "Het is erg opportunistisch allemaal. Ik weet niet wat het voor mij betekent. Het is een harde nederlaag. Als mensen binnen de club de situatie niet herkennen, zal het een probleem zijn voor mij. Ik heb er geloof in. Omdat ik zie dat we vandaag voor een langere periode goed voetbal spelen, maar we hebben niet het geluk en de echte klasse voorin om het verschil te maken, wat FC Barcelona ook altijd hebben gehad."



"We hebben niet eens een rechtsbuiten in een selectie van FC Barcelona. Alle jonkies waarmee we eindigen, ik vind het allemaal niet zo vreemd hoor. Geluk moet je ook afdwingen. Natuurlijk zijn er momenten in de wedstrijd, zoals de kansen van Luuk de Jong, dat je niet mee hebt. Het is te makkelijk om alleen de factor geluk te benoemen."