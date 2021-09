Manchester United-Villarreal ·

17' Van alle Nederlanders is hij misschien wel de onopvallendste, maar Arnaut Danjuma Groeneveld laat zich nadrukkelijk zien onder de schijnwerpers van Old Trafford. De linksbuiten is een plaag voor de verdediging van Manchester United en rijgt de fraaie acties aaneen. Het is aan doelman David De Gea te danken dat het nog 0-0 staat in Manchester.