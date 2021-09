Benfica is dit seizoen nog ongeslagen, terwijl FC Barcelona al weken in een sportieve crisis verkeert. Trainer Jorge Jesus van de Portugese koploper vindt de ploeg van de geplaagde Ronald Koeman desondanks de favoriet voor het Champions League-duel in Lissabon van woensdagavond.

Volg nieuws over FC Barcelona Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom FC Barcelona

"Barcelona is nog steeds een van de beste teams van Europa. Ook zonder Lionel Messi laten ze voetbal van een hoog niveau zien", zei de 67-jarige Jesus op zijn persconferentie. "Natuurlijk zouden ze beter zijn mét Messi, zoals elke ploeg. Maar Barcelona heeft een geweldig team, dat het ons erg lastig gaat maken."

Bij Barcelona is het zeer onrustig sinds de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Bayern München, twee weken geleden in de eerste speelronde van de Champions League. De Catalanen speelden daarna in de competitie teleurstellend gelijk tegen Granada (1-1) en Cádiz (0-0). De 3-0-zege op Levante van afgelopen weekend zorgde voor wat lucht voor Koeman.

Benfica heeft zijn eerste zeven wedstrijden in de Portugese competitie juist allemaal gewonnen. Bovendien is de ploeg dit seizoen nog ongeslagen in vijf Champions League-duels: drie zeges en twee gelijke spelen. De ploeg van Jesus, die PSV uitschakelde in de play-offs van het miljoenenbal, begon de groepsfase twee weken geleden met een remise (0-0) op bezoek bij Dynamo Kiev.

"Maar Barcelona heeft dit seizoen ook pas één keer verloren, die 0-3 tegen Bayern", benadrukte de ervaren Jesus. "En mét Messi verloren ze ook al een keer met 8-2 van Bayern…"

Bij Benfica verwachten ze woensdag veel van Rafa Silva, die dit seizoen al goed was voor vier goals en twee assists in elf officiële duels. "Koeman moet zich maar zorgen maken over hoe hij Rafa gaat afstoppen. Ik ben vooral bezig met wat wij moeten doen als Barcelona de bal heeft."

154 Bekijk de samenvatting van FC Barcelona-Bayern München (0-3)

Koeman beducht voor counters Benfica

Koeman was in het seizoen 2005/2006 trainer van Benfica en weet daardoor dat ploegen het vaak lastig hebben in Estádio da Luz. "We weten dat Benfica een sterke ploeg heeft", zei de Nederlandse trainer op zijn persconferentie. "Het is een duel tussen twee teams met verschillende speelstijlen, dus dat belooft interessant te worden."

Koeman is vooral beducht voor de counters van de 37-voudig kampioen van Portugal. "De Portugese mentaliteit is het spel controleren en proberen de tegenstander te verrassen met een snelle omschakeling. Het is dus belangrijk dat we veel de bal hebben, maar ook dat we defensief goed georganiseerd zijn bij balverlies."

Benfica-FC Barcelona begint woensdag om 21.00 uur. De Portugezen wonnen slechts één keer in acht duels met de Catalanen, en dat was in de finale van de Europacup I in het seizoen 1960/1961.

Ronald Koeman was zestien jaar geleden een seizoen coach van Benfica. Ronald Koeman was zestien jaar geleden een seizoen coach van Benfica. Foto: ANP

Bekijk de standen, uitslagen en het programma in de Champions League