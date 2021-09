Donyell Malen is euforisch na zijn langverwachte eerste doelpunt in het shirt van Borussia Dortmund. De aanvaller maakte dinsdag de enige treffer in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP: 1-0.

Malen kwam afgelopen zomer voor zo'n 30 miljoen euro over van PSV, maar slaagde er in zijn eerste negen wedstrijden nog niet in om te scoren voor Dortmund. Dinsdag was het eindelijk raak voor de Oranje-international.

"Hier leef je voor als aanvaller. Het is heel belangrijk om je eerste doelpunt te maken. Blijer kun je me niet maken", aldus de 22-jarige Malen na de wedstrijd in het Signal Iduna Park.

"Het is een ongelooflijk gevoel dat ik eindelijk heb kunnen scoren en mijn waarde heb kunnen bewijzen voor deze ploeg. Het was een mooie avond met een belangrijke overwinning."

Rose: 'Belangrijk dat we zonder Haaland wonnen'

Malen scoorde na ruim een half uur met een knappe inzet in de verre hoek. Dortmund-trainer Marco Rose was blij met het doelpunt, ook omdat zijn ploeg afhankelijk was van anderen nu vedette Erling Haaland ontbrak door een blessure.

"Het is belangrijk dat we de wedstrijd zonder Erling hebben gewonnen", aldus de 45-jarige Duitse coach. "En het is voor Donyell gewoon heel mooi dat hij zijn eerste doelpunt heeft gemaakt."

Dortmund kwam dankzij de nipte overwinning naast koploper Ajax, dat eerder op de avond met 2-0 te sterk was voor Besiktas. Op 19 oktober staat Ajax-Borussia Dortmund op het programma in de volgende Champions League-speelronde.

