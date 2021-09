De spelers van FC Sheriff kunnen amper geloven dat ze Real Madrid hebben verslagen in de Champions League. De debutant uit Moldavië zorgde dinsdag voor een sensatie door met 1-2 te winnen in Estadio Santiago Bernabéu.

Het winnende doelpunt viel vlak voor tijd en kwam op naam van de Luxemburger Sebastien Thill, die met een fantastische volley raak schoot. Sheriff had de eerste groepswedstrijd al met 2-0 van Shakhtar Donetsk gewonnen.

"Het is absoluut het mooiste en belangrijkste doelpunt uit mijn carrière", jubelde Thill. "We speelden echt met lef en werden allemaal helemaal gek. We hebben veel buitenlanders met verschillende achtergronden in onze ploeg, maar dat is juist onze kracht."

De Colombiaanse aanvoerder Frank Casteñada kon zijn geluk eveneens niet op. "We kwamen hier om te winnen, niet om alleen maar te verdedigen. We weten hoe goed we kunnen zijn en gelukkig voor ons gingen de kansen van Real er niet in en die van ons wel", zei hij.

"Ik ben superblij voor mijn teamgenoten en voor de trainer. We hebben dromen van de club waargemaakt. Ik draag deze overwinning op aan mijn familie, de club en iedereen in Moldavië."

Sheriff-coach: 'Dit is niets bijzonders'

In tegenstelling tot zijn spelers bleef Yuriy Vernydub, de Oekraïense coach van FC Sheriff, erg nuchter onder het succes. Wel was hij erg trots op wat zijn spelers hadden laten zien in Madrid.

"Of we al aan de volgende ronde denken? Nee, want eigenlijk hebben we niets bijzonders gedaan. Het gaat erom hoe we ervoor staan na de vier wedstrijden die we nog moeten spelen", analyseerde hij nuchter.

"Maar ik ben mijn spelers dankbaar voor wat ze vandaag hebben gedaan. Ze waren echt een team. Iedereen bekritiseerde ons en zei dat we het niet verdienden om in de Champions League te spelen. Gelukkig hebben we het tegendeel bewezen."

De derde Champions League-wedstrijd van FC Sheriff, de eerste debutant die begint met twee zeges sinds Leicester City in het seizoen 2016/2017, is op 19 oktober. De Moldaviërs gaan dan op bezoek bij Internazionale.

