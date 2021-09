Lionel Messi is dolgelukkig met zijn langverwachte eerste doelpunt voor Paris Saint-Germain. De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar bepaalde dinsdag de eindstand op 2-0 in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City.

Messi, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van FC Barcelona, knalde fraai raak na een combinatie met Kylian Mbappé. Het was zijn eerste treffer in zijn vierde wedstrijd voor PSG.

"Ik wilde heel graag scoren. Ik heb de laatste tijd niet veel wedstrijden gespeeld", aldus de 34-jarige Messi, die de laatste wedstrijden miste wegens een knieblessure. "Dit was pas mijn tweede wedstrijd in het Parc des Princes. Ik begin langzaam een beetje te wennen hier en word steeds meer onderdeel van het team."

De Argentijn erkende dat het samenspel in de 'droomvoorhoede' met Mbappé en Neymar nog beter kan. "We gaan elkaar steeds beter leren kennen en daardoor gaan we ook beter samenspelen", zei hij.

"Ik weet zeker dat we gezamenlijk nog sterker zullen worden. Ook als team moeten we nog groeien. Maar dit was een belangrijke overwinning tegen een grote concurrent. Hier kunnen we verder mee."

Pochettino: 'Heb Messi's goal wel even gevierd'

Mauricio Pochettino was eveneens in de wolken met het doelpunt van Messi. De coach van Paris Saint-Germain genoot ervan dat zijn landgenoot eindelijk voor zíjn ploeg scoorde.

"Meestal toon ik mijn emoties niet zo, maar ik heb zijn doelpunt wel even gevierd", zei Pochettino. "Ik kon ook niet anders. Hij heeft jarenlang goals tégen me gemaakt. Ik moest even vieren dat deze voor mijn eigen ploeg was."

In blessuretijd baarde Messi overigens nog even opzien door zich bij een vrije trap voor City op te offeren als 'muurligger', een taak die doorgaans niet door de sterspelers wordt vervuld.

PSG leidt na twee wedstrijden in groep A van de Champions League. De Parijzenaars hebben net als Club Brugge vier punten. City volgt met drie punten en RB Leipzig is nog puntloos.

