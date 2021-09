Atlético Madrid heeft dinsdag door een spectaculaire slotfase zijn eerste Champions League-zege van het seizoen geboekt. Luis Suárez maakte in de 97e minuut uit een penalty de winnende treffer tegen AC Milan: 1-2. Liverpool had geen enkele moeite met FC Porto (1-5).

Milan kwam tegen Atlético in de twintigste minuut op een 1-0-voorsprong door een treffer van Rafael Leão.

De Italianen hielden die marge lang vast, hoewel ze vanaf de 29e minuut met tien man stonden door rood voor Franck Kessié. De Ivoriaan kreeg zijn tweede gele kaart omdat hij op de middenlijn op de voet van Atlético-middenvelder Marcos Llorente ging staan.

De bezoekers leken ondanks het numerieke voordeel voor de vierde Europese wedstrijd zonder een treffer te blijven, maar zes minuten voor tijd was het toch raak. Antoine Griezmann maakte met een fraaie volley zijn eerste goal sinds zijn terugkeer in Madrid en werd Europees topscorer aller tijden van Atlético met 28 treffers.

In de blessuretijd werd het nog mooier voor de Spaanse kampioen. De Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir gaf een strafschop voor hands van Pierre Kalulu. Na een lange check van de VAR besliste Suárez het duel in de 97e minuut: 1-2.

Antoine Griezmann maakte de fraaie gelijkmaker voor Atlético in Milaan. Antoine Griezmann maakte de fraaie gelijkmaker voor Atlético in Milaan. Foto: Getty Images

Liverpool blijft angstgegner van Porto

Liverpool maakte zijn reputatie als de angstgegner van FC Porto meer dan waar met de 1-5-zege in Estádio do Dragão. De Portugezen speelden nu zeven keer tegen 'The Reds' en wonnen nog nooit. De vorige twee thuiswedstrijden tegen Liverpool eindigden ook in ruime nederlagen (0-5 in 2017/2018 en 1-4 in 2018/2019).

De ploeg van basisspeler Virgil van Dijk kwam dinsdag in de achttiende minuut op voorsprong. Mohamed Salah profiteerde van matig verdedigen van Porto en scoorde uit de rebound van een schot van Curtis Jones. Het was voor Salah zijn dertigste Champions League-goal. De Egyptenaar is pas de derde Afrikaan die deze mijlpaal bereikt, na Samuel Eto'o (30) en Didier Drogba (44).

Vlak voor rust leek Liverpool het duel al te beslissen, met wederom wat hulp van de defensie van Porto. Keeper Diogo Costa liet een voorzet van James Milner zomaar aan zich voorbijgaan, waardoor Sadio Mané simpel kon binnentikken.

Na een uur spelen maakte Salah zijn tweede goal van de avond, na een fraaie assist van Jones. Porto kwam een kwartier later terug tot 1-3 via een treffer van Mehdi Taremi, maar door een nieuwe fout van Costa was het verschil vrijwel direct weer drie. De keeper van Porto kwam om onduidelijke redenen ver uit zijn doel en invaller Roberto Firmino schoot van zo'n 35 meter in de lege goal.

De Braziliaanse invaller bepaalde de eindstand met zijn tweede treffer in vier minuten tijd op 1-5, wederom met wat hulp van de Portugese verdediging.

