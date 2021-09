Donyell Malen heeft Borussia Dortmund dinsdag aan de zege geholpen op Sporting CP: 1-0. De Nederlander maakte zijn eerste goal voor de Duitse topclub, die nu net als Ajax zes punten heeft in groep C van de Champions League.

Borussia Dortmund betaalde deze zomer 30 miljoen euro aan PSV voor Malen. De vijftienvoudig Oranje-international stond in zijn eerste negen duels voor de Duitse topclub vijf keer in de basis, maar hij moest lang wachten op zijn eerste goal of assist.

Dinsdag begon Malen bij afwezigheid van de geblesseerde Erling Haaland in de spits en de 22-jarige Nederlander nam de honneurs prima waar voor de Noorse sterspeler.

Hij werd tien minuten voor rust goed weggestuurd door Jude Bellingham, was te snel voor Sporting-aanvoerder Sebastián Coates en schoot beheerst raak in de verre hoek. Het betekende ook de eerste Champions League-treffer voor Malen.

Goal Malen afgekeurd vanwege buitenspel

In de tweede helft bleef Dortmund de bovenliggende partij, maar goals van Marco Reus en Malen werden afgekeurd vanwege buitenspel. Sporting mocht daardoor blijven hopen op een punt, maar de Portugezen kwamen in het hele duel maar tot één schot tussen de palen.

Ajax won eerder op dinsdag met 2-0 van Besiktas en is de koploper in groep C met zes punten en een doelsaldo van +6. Dortmund staat tweede met zes punten en een doelsaldo van +2. Besiktas en Sporting hebben nog geen punten.

Over drie weken spelen Ajax en Borussia Dortmund tegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA, twee weken later gevolgd door een onderling duel in Duitsland.

