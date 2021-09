Erik ten Hag was dinsdag zeer tevreden over de eerste helft van Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas (2-0-zege), maar hij blijft ook kritisch. De trainer vindt dat zijn ploeg vaker had moeten scoren en zag momenten dat het fout had kunnen gaan.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"Mede door een geweldige wisselwerking met het publiek speelden we echt heel goed in de eerste helft. Na de eerste kans voor Besiktas hadden we de wedstrijd in de hand", zei Ten Hag op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax maakte in de eerste helft het verschil door doelpunten van Steven Berghuis in de zeventiende minuut en Sébastien Haller twee minuten voor rust. Tussendoor liet Haller een grote kopkans onbenut en faalde Dusan Tadic voor een vrijwel leeg doel.

"We hebben geweldige goals gemaakt, maar het hadden er ook drie of vier kunnen zijn voor de rust. Als je dat doet, is de wedstrijd gespeeld. Dat is een punt van aandacht. We moeten scherper zijn, meedogenlozer. Dat heeft ook met mindset te maken, je moet de juiste keuze maken op het moment dat het moet."

194 Terugblik: Waarom Ajax zichzelf met 'slechts' 2-0 tekort heeft gedaan

'We kwamen goed weg'

Ten Hag was ook kritisch over het spel na rust, waarin Besiktas leek terug te komen tot 2-1. Kenan Karaman ontsnapte bij het centrale duo Jurriën Timber en Lísandro Martínez en scoorde, maar de Franse scheidsrechter Benoît Bastien zag een aanvallende overtreding en keurde het doelpunt af.

"We kwamen daar heel goed weg", beseft Ten Hag. "Het zijn details die misgaan, maar daardoor kan een wedstrijd wel kantelen. Daar moeten we alert op zijn."

De trainer benadrukte dan ook dat er nog veel ruimte is voor verbetering bij Ajax. "Ik word daar de laatste weken vaak naar gevraagd en het antwoord is opnieuw dat we stappen moeten zetten. Dat is vanavond gebleken. Ik schrijf elke wedstrijd op wat beter moet en vanavond heb ik meer moeten schrijven dan in de afgelopen weken."