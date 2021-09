Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond mede dankzij het eerste doelpunt van Lionel Messi de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League geboekt. De Parijzenaars wonnen in eigen huis met 2-0 van Manchester City.

Het sterrenensemble van trainer Mauricio Pochettino kende een droomstart tegen Manchester City, al kwam het vroege openingsdoelpunt na acht minuten niet op naam van blikvangers Neymar, Messi of Kylian Mbappé. Het was Idrissa Gueye die de bal na een afgeslagen voorzet voor zijn voeten kreeg en onberispelijk raak schoot.

City was in de eerste helft nog wel heel dicht bij de 1-1, maar die bleef op miraculeuze wijze uit. Raheem Sterling kopte op de lat, waarna ook Bernardo Silva in de rebound het houtwerk raakte. Silva kreeg de bal daarna opnieuw voor zijn voeten, maar kwam vlak voor de doellijn net tekort om te scoren.

Overigens zat het City niet alleen maar tegen in de eerste helft. Kevin De Bruyne mocht van geluk spreken dat hij niet met rood werd weggestuurd nadat hij in de strijd om de bal op het been van Gueye was gaan staan. Uitgerekend De Bruyne kreeg aan het begin van de tweede helft nog een goede kans op de 1-1, maar Gianluigi Donnarumma keerde zijn schot met zijn been.

In plaats van de gelijkmaker gooide Messi de wedstrijd een kwartier voor tijd op zeer fraaie wijze op slot. De Argentijn kreeg de bal na een een-twee terug van Mbappé en zorgde met een onberispelijk schot voor zijn eerste doelpunt in dienst van PSG, dat hem deze zomer transfervrij overnam van FC Barcelona. Messi, die in de slotfase zelfs niet te beroerd was om als 'muurligger' te fungeren, heeft nu net als Karim Benzema in zeventien verschillende Champions League-seizoenen gescoord.

Georginio Wijnaldum moest genoegen nemen met een reserverol tegen Manchester City, maar de middenvelder maakte in de 78e minuut alsnog zijn opwachting. Hij verving Marco Verratti. Bij City bleef Nathan Aké op de bank.

Lionel Messi maakte tegen Manchester City zijn eerste doelpunt voor Paris Saint-Germain. Lionel Messi maakte tegen Manchester City zijn eerste doelpunt voor Paris Saint-Germain. Foto: EPA

Club Brugge toont veerkracht en maakt opnieuw indruk

In de andere wedstrijd in groep A liet Club Brugge zich tegen RB Leipzig van een goede kant zien door ondanks een vroeg tegendoelpunt met 1-2 te winnen. Christopher Nkunku zorgde in de vijfde minuut voor de openingstreffer, maar via Hans Vanaken en Mats Rits kwamen de Belgen voor rust nog op voorsprong.

Noa Lang leek er in de tweede helft zelfs nog 1-3 van te maken, maar de oud-Ajacied stond nipt buitenspel toen hij werd weggestuurd. Lang, die deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje voor de komende WK-kwalificatieduels, deed de hele wedstrijd mee bij Brugge. Ruud Vormer kwam in de 79e minuut het veld in en Bas Dost bleef op de bank.

Club Brugge presteert in de competitie dit seizoen wisselvallig, maar is in de Champions League op dreef. Vorige week wist de ploeg van trainer Philippe Clement in eigen huis verdienstelijk met 1-1 gelijk te spelen tegen Paris Saint-Germain.

Bij RB Leipzig moest Brian Brobbey genoegen nemen met een plek op de bank. De negentienjarige spits, overgekomen van Ajax, kwam in de 78e minuut nog het veld in voor Yussuf Poulsen.

Stand in groep A 1. Paris Saint-Germain 2-4 (+2)

2. Club Brugge 2-4 (+1)

3. Manchester City 2-3 (+1)

4. RB Leipzig 2-0 (-4)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League