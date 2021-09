Real Madrid heeft zich dinsdagavond geblameerd in de groepsfase van de Champions League door thuis van debutant FC Sheriff te verliezen. De 'Koninklijke' ging door een schitterende treffer in de slotfase met 1-2 ten onder tegen de ploeg uit Moldavië.

FC Sheriff wist in de eerste wedstrijd al te verrassen tegen Shakhtar Donetsk (2-0) en nam ook na 25 minuten spelen in Estadio Santiago Bernabéu brutaal de leiding. Een afgemeten voorzet van Cristiano da Silva werd op waarde geschat door Jasurbek Yakhshiboev, die op fraaie wijze raak kopte in de verre hoek.

Real Madrid kreeg voor rust al wat kansen en kwam in de 64e minuut met fortuin op gelijke hoogte. Scheidsrechter Lawrence Visser weigerde aanvankelijk naar de stip te wijzen toen Vinícius Júnior bij een dribbel licht werd aangetikt, maar na ingrijpen van de VAR gaf de Belg toch een penalty aan Real. Karim Benzema schoot van 11 meter onberispelijk raak in de linkerhoek.

Even later leek Sheriff opnieuw op voorsprong te komen, maar Bruno Felipe Da Silva kwam duidelijk uit buitenspelpositie toen hij doelman Thibaut Courtois van dichtbij verschalkte. De 1-2 kwam er in de slotfase alsnog. De Luxemburger Sebastien Thill knalde een afvallende bal op schitterende wijze in de verre hoek en hielp zijn ploeg zo aan een onmogelijk geachte zege.

FC Sheriff doet dit seizoen voor het eerst mee aan de groepsfase van de Champions League. Alleen Leicester City wist net als de Moldavische topclub in het debuutseizoen (2016/2017) de eerste twee groepswedstrijden in het miljoenenbal te winnen.

Door de stunt in Madrid gaat FC Sheriff na twee speelronden met zes punten aan de leiding in groep D. Dat zijn er drie meer dan nummer twee Real Madrid. Internazionale en Shakhtar Donetsk speelden eerder op dinsdag met 0-0 gelijk in Kiev en wachten nog op hun eerste overwinning.

Dumfries en De Vrij winnen niet met Inter

De remise zonder treffers tussen het Inter van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries en Shakhtar was eigenlijk geen grote verrassing. De twee clubs zaten vorig seizoen ook met elkaar in een Champions League-poule en speelden toen twee keer met 0-0 gelijk.

Het was voor het eerst sinds zijn overstap van PSV naar Internazionale deze zomer dat Dumfries in de Champions League een basisplek kreeg van trainer Simone Inzaghi. De rechtsback, die in de slotfase nog een gele kaart kreeg voor opzichtig vasthouden, stond in een 3-5-2-opstelling op papier op het middenveld geposteerd.

Dumfries liet al na elf minuten van zich spreken, maar niet in positief opzicht. De 26-voudig international van Oranje kwam in de strijd om de bal onfortuinlijk in botsing met Lassina Traoré, die zichtbaar aangeslagen was. De oud-Ajacied had veel pijn en werd op een brancard van het veld gedragen.

Inter creëerde in de eerste helft de beste kans van de wedstrijd. Edin Dzeko kreeg de bal zomaar voor zijn voeten bij de tweede paal, maar de 35-jarige spits verzuimde van dichtbij binnen te werken. In de slotfase was ook De Vrij dicht bij de winnende treffer, maar zijn kopbal werd fraai gekeerd door doelman Andriy Pyatov. Zowel De Vrij als Dumfries deed de hele wedstrijd mee.

Stand in groep D 1. FC Sheriff 2-6 (+3)

2. Real Madrid 2-3 (-)

3. Internazionale 2-1 (-1)

4. Shakhtar Donetsk 2-1 (-2)

