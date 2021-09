Internazionale is er dinsdagavond niet in geslaagd de eerste overwinning te boeken in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij bleef in Oekraïne op een doelpuntloos gelijkspel steken tegen Shakhtar Donetsk.

Het was voor het eerst sinds zijn overstap van PSV naar Internazionale deze zomer dat Dumfries in de Champions League een basisplek kreeg van trainer Simone Inzaghi. De rechtsback, die in de slotfase nog een gele kaart kreeg voor opzichtig vasthouden, stond in een 3-5-2-opstelling op papier op het middenveld geposteerd.

Dumfries liet al na elf minuten van zich spreken, maar niet in positief opzicht. De 26-voudig international van Oranje kwam in de strijd om de bal onfortuinlijk in botsing met Lassina Traoré, die zichtbaar aangeslagen was. De oud-Ajacied had veel pijn en werd op een brancard van het veld gedragen.

Inter creëerde de meeste kansen en kreeg in de eerste helft de beste kans van de wedstrijd. Edin Dzeko kreeg de bal zomaar voor zijn voeten bij de tweede paal, maar de 35-jarige spits verzuimde van dichtbij binnen te werken. In de slotfase was ook De Vrij dicht bij de winnende, maar zijn kopbal werd fraai gekeerd door doelman Andriy Pyatov. Zowel De Vrij als Dumfries deed de hele wedstrijd mee.

De doelpuntloze remise past naadloos in de twee vorige ontmoetingen tussen Inter en Shakhtar. De clubs zaten vorig seizoen ook met elkaar in een Champions League-poule en speelden toen twee keer met 0-0 gelijk. De wedstrijd in Milaan staat 24 november op het programma.

Door de remise in Kiev is Inter na twee duels nog altijd zonder zege. De ploeg van Inzaghi verloor de eerste wedstrijd met 0-1 van Real Madrid. Shakhtar ging in de openingswedstrijd onderuit bij FC Sheriff (2-0). Real Madrid en Sheriff spelen om 21.00 uur tegen elkaar.

Internazionale en Shakhtar Donetsk speelden opnieuw doelpuntloos gelijk. Internazionale en Shakhtar Donetsk speelden opnieuw doelpuntloos gelijk. Foto: Reuters

