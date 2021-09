Ajax heeft dinsdag ook zijn tweede wedstrijd van het Champions League-seizoen gewonnen. De Amsterdammers rekenden in de Johan Cruijff ArenA dankzij een uitstekende eerste helft af met Besiktas: 2-0.

Steven Berghuis maakte na zeventien minuten de 1-0 tegen de Turkse club, waarna de ploeg van trainer Erik ten Hag kans op kans onbenut liet om meer afstand te nemen. Vlak voor rust werd het via Sébastien Haller alsnog 2-0 en dat was op basis van het speelbeeld meer dan verdiend.

In de tweede helft was Ajax niet zo oppermachtig als voor rust en had het geluk dat een treffer van Kenan Karaman werd afgekeurd, omdat de aanvaller van Besiktas een duwtje had uitgedeeld aan Jurriën Timber. De thuisploeg kwam vervolgens niet meer in de problemen en zette na de klinkende 1-5-zege op Sporting CP een volgende stap richting de knock-outfase van de Champions League.

Door de ruime overwinning gaat Ajax met zes punten uit twee wedstrijden en een fraai doelsaldo van (+6) aan kop in groep C. Borussia Dortmund, won door een goal van Donyell Malen met 1-0 van Sporting CP en heeft ook zes punten. Over drie weken neemt Ajax het thuis op tegen Dortmund.

Batshuayi schiet op de paal

In een sfeervolle ArenA, die na 658 dagen weer volstroomde voor een Champions League-wedstrijd, begon Ajax met vertrouwen aan het duel met Besiktas, dat liefst elf spelers miste door blessures. Niet vaak was het in topvorm verkerende Ajax in het miljoenenbal zo zwaar favoriet, maar na tien minuten was het Besiktas dat bijna op voorsprong kwam. Het diagonale schot van de Belgische spits Michy Batshuayi ging via de binnenkant van de paal terug het veld in.

Verder waren de kansen voor Ajax, dat Besiktas onder druk zette. Berghuis, die centraal op het middenveld de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen, schoot voorlangs en ook een inzet van Antony rolde net naast. Na zeventien minuten was het wel raak. Dusan Tadic dribbelde door de Turkse defensie en tikte naar Berghuis, die met een schot laag in de hoek trefzeker was (1-0).

De voorsprong was verdiend voor het veel sterkere Ajax, dat voor rust 72 procent balbezit had en tot zestien doelpogingen kwam. Het wachten was dan ook op de 2-0, maar Haller en Tadic lieten enorme kansen onbenut. De Ivoriaanse spits kopte een voorzet van dichtbij op Besiktas-keeper Ersin Destanoglu, waarna Tadic de bal verkeerd raakte voor een bijna leeg doel.

Zo bleef de voorsprong van Ajax mager, tot twee minuten voor rust. Een voorzet van Berghuis werd door Haller met het dijbeen binnengewerkt (2-0) en zo was de marge halverwege toch twee.

Haller en Neres dicht bij derde Ajax-goal

Aan het begin van de tweede helft moest Ajax zowaar weer even opletten. Batshuayi schoot bij een uitbraak over, maar verder bleef de Eredivisionist oppermachtig. Berghuis kopte recht op keeper Destanoglu en Noussair Mazraoui schoot over.

Er ontstond onrust in de ArenA, omdat er door Besiktas-fans vuurwerk naar beneden werd gegooid. Het vak direct onder het uitvak werd ontruimd door stewards.

Op het veld kreeg Besiktas de zaken in de loop van de tweede helft defensief eindelijk wat beter voor elkaar. Sterker, de Turken kwamen er meermaals gevaarlijk uit en dat leek ook te leiden tot de 2-1. Timber en Lisandro Martínez liepen elkaar in de weg en Karaman tikte binnen, maar de Franse scheidsrechter Benoît Bastien zag een overtreding van de Turk en keurde de goal af.

Zo was het minder flitsend wat Ajax na rust liet zien, al had het na zeventig minuten ook 3-0 kunnen zijn. Haller kopte over terwijl de keeper uit positie was. Daarna kwam Ajax niet meer in de problemen en met invallers Klaassen en David Neres wilde het de avond meer glans geven. Een schot van de Braziliaan ging er net niet in. Zo bleef het 2-0, een uitslag waarmee de eerste overwintering van Ajax in de Champions League in drie jaar weer een stap dichterbij kwam.

