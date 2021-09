Ondanks de tegenvallende resultaten van FC Barcelona wil trainer Ronald Koeman voorzichtig zijn met Ansu Fati. Ook nu er woensdag een belangrijke Champions League-ontmoeting met Benfica op het programma staat.

"Ansu Fati was gisteren erg moe, ook vanwege de impact van de gebeurtenissen op het veld zondag", zei Koeman dinsdagmiddag op een persconferentie. "Na zijn doelpunt kwamen er veel emoties los, zijn hele familie was erbij in het stadion."

Het Spaanse toptalent maakte zondag zijn rentree na tien maanden blessureleed. Hij deed in de competitiewedstrijd tegen Levante (3-0) ruim tien minuten mee als invaller en maakte het derde doelpunt.

Koeman weet nog niet of de achttienjarige Fati woensdag in Lissabon opnieuw speeltijd krijgt. "We zullen bekijken in welke staat hij zich bevindt. Vandaag zag het er in elk geval goed uit op de training", zei hij.

"Zondag was een geweldige dag voor hem, maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Nadat hij tien maanden geblesseerd is geweest, traint hij pas twee weken weer met de groep mee."

Luuk de Jong maakte zondag zijn eerste treffer voor Barcelona. Luuk de Jong maakte zondag zijn eerste treffer voor Barcelona. Foto: AFP

Mogelijk opnieuw basisplaats voor Luuk de Jong

Koeman heeft tegen Benfica ook weer de beschikking over Pedri en Sergi Roberto. De trainer is blij met die extra opties. "We spelen vijf wedstrijden in dertien dagen. Dat is voor elke speler veel. Daarom kijken we ook naar frisheid bij het bepalen van de opstelling."

Barcelona mist wel nog altijd verdediger Jordi Alba en de aanvallers Sergio Agüero, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé. Daardoor ligt er mogelijk opnieuw een basisplaats voor Luuk de Jong in het verschiet.

"We hebben hem op de laatste dag van de transfermarkt gehaald om onze aanval te versterken. Hij is een speler met kwaliteiten die andere aanvallers in de selectie niet hebben. Hij heeft het goed gedaan en heeft ervaring in Europa", zei Koeman over de spits die tegen Levante zijn eerste treffer in Catalaanse dienst maakte.

Door de 0-3-nederlaag in het openingsduel met Bayern München staat er veel druk op de ploeg van Koeman in de Champions League. "Het is pas de tweede van zes groepsduels, de beslissing kan nu onmogelijk vallen", aldus de trainer.

Benfica-Barcelona begint woensdag om 21.00 uur in het Estádio da Luz in Lissabon.

154 Bekijk de samenvatting van FC Barcelona-Bayern München (0-3)

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Champions League