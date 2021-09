Lionel Messi is fit genoeg om dinsdagavond zijn rentree te maken tegen Manchester City. De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar is opgenomen in de selectie van Paris Saint-Germain voor het Champions League-duel.

Er stond de afgelopen dagen nog een vraagteken achter de naam van Messi, die de vorige wedstrijden van PSG aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een lichte knieblessure. Hij liep die kwetsuur onlangs op tegen het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz.

Maandag stond Messi wel weer met zijn ploeggenoten op het trainingsveld voor de laatste oefensessie in de aanloop naar de kraker tegen City. Nu blijkt dat hij die test goed heeft doorstaan.

Messi kwam afgelopen zomer transfervrij over van FC Barcelona, maar maakte nog geen grootse indruk bij PSG. De 34-jarige Argentijn kwam tot dusver tijdens drie wedstrijden in actie en scoorde nog niet.

Paris Saint-Germain-Manchester City wordt gespeeld in het Parc des Princes en begint dinsdag om 21.00 uur. PSG begon het Champions League-seizoen met een 1-1-gelijkspel bij Club Brugge, terwijl City met 6-3 van RB Leipzig won.

Naast Messi behoren ook sterspelers Neymar en Kylian Mbappé tegen City tot de PSG-selectie, net als onder anderen Georginio Wijnaldum. Marco Verratti is na een maand terug van een knieblessure.

491 Samenvatting Club Brugge-Paris Saint-Germain (1-1)

