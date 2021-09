Ajax moet het dinsdag ook in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas nog zonder Maarten Stekelenburg doen. De 39-jarige keeper kampt nog altijd met een blessure.

Stekelenburg ontbrak de afgelopen weken wegens liesklachten al in de competitieduels met PEC Zwolle, SC Cambuur, Fortuna Sittard en FC Groningen en was er ook niet bij toen Ajax in de Champions League op bezoek ging bij Sporting CP.

Tijdens die wedstrijden werd Stekelenburg vervangen door Remko Pasveer. De van Vitesse overgenomen keeper was tegen Sporting (1-5-zege) met een blunder schuldig aan het tegendoelpunt, maar kreeg verder geen goals tegen.

Naast Stekelenburg kan trainer Erik ten Hag ook nog geen beroep doen op Sean Klaiber. De rechtsback liep in de voorbereiding een zware knieblessure op en is daar voorlopig nog niet van hersteld. Verder is iedereen beschikbaar.

In tegenstelling tot Ajax heeft tegenstander Besiktas juist te maken met een blessuregolf. Spelers als Miralem Pjanic en oud-PSV'er Atiba Hutchinson zijn er niet bij in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax-Besiktas begint dinsdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Benoît Bastien. De Turkse opponent verloor de eerste groepswedstrijd met 1-2 van Borussia Dortmund.

