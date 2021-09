Erik ten Hag denkt niet dat Ajax dinsdag in het Champions League-duel met Besiktas extra in het voordeel is vanwege de vele blessuregevallen bij de Turkse tegenstander. Volgens de trainer zegt dat niet zoveel.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Besiktas kampt met zeker elf blessuregevallen en is met een selectie van zeventien spelers afgereisd naar Amsterdam, waar Ten Hag juist over een vrijwel fitte spelersgroep beschikt die bovendien in vorm is.

"Maar in de Champions League zijn er geen makkelijke wedstrijden. Besiktas mist dan misschien het halve elftal, maar de selectie is heel erg groot", zei Ten Hag maandag tijdens zijn persmoment.

"Ze zijn vol vertrouwen en kunnen dingen opvangen. Besiktas heeft technisch uitstekende spelers, die heel 'robuust' kunnen spelen, met heel veel passie. Hun beste speler zal morgen op het veld staan, en dat is Michy Batshuayi."

Erik ten Hag schoof samen met Daley Blind aan bij de persconferentie. Erik ten Hag schoof samen met Daley Blind aan bij de persconferentie. Foto: ANP

Ten Hag moet kiezen tussen Klaassen en Berghuis

Op de 'nummer 10-positie' zal Ten Hag vermoedelijk een keuze moeten maken tussen de weer fitte Davy Klaassen en Steven Berghuis, die het de laatste weken uitstekend deed.

"Ik zal inderdaad keuzes moeten gaan maken, maar daar ben ik wel vrij goed in. Bij beide spelers veranderen de principes niet, al brengen ze wel andere kwaliteiten met zich mee. Klaassen is in ieder geval weer fit", aldus Ten Hag.

"Hij is er een paar weken uit geweest, maar niet zo lang dat het alarmerend is. Zo'n drie weken geleden heeft hij bij het Nederlands elftal nog drie wedstrijden in een week gespeeld, dat is niet allemaal weg. Hij kan starten."

Ajax begon met een 1-5-zege op Sporting CP uitstekend aan het Champions League-avontuur, terwijl Besiktas met 1-2 verloor van Borussia Dortmund. Ajax-Besiktas begint dinsdag om 18.45 uur.

244 Samenvatting Sporting CP-Ajax (1-5)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League