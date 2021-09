Het lijkt erop dat Lionel Messi dinsdagavond kan meedoen bij Paris Saint-Germain in de Champions League-kraker tegen Manchester City. De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar deed maandag mee aan de afsluitende training.

Het is nog niet helemaal duidelijk of de aanwezigheid van Messi op het trainingsveld betekent dat hij wedstrijdfit is. Vermoedelijk geldt de training als laatste test en geeft PSG-coach Mauricio Pochettino later op de dag duidelijkheid.

Messi moest de competitiewedstrijden van PSG tegen FC Metz en Montpellier aan zich voorbij laten gaan vanwege een lichte knieblessure, die hij op 19 september opliep tegen het Olympique Lyon van Peter Bosz.

De 34-jarige Argentijn werd deze zomer transfervrij overgenomen van FC Barcelona en moet zijn draai nog vinden in Parijs. Tot dusver heeft hij in drie wedstrijden meegedaan en heeft hij nog niet gescoord.

PSG begon twee weken geleden matig aan het Champions League-seizoen door op bezoek bij Club Brugge met 1-1 gelijk te spelen. De Franse sterrenploeg zag concurrent Manchester City beter starten: de Engelsen waren met 6-3 te sterk voor RB Leipzig.

De topper tussen PSG en Manchester City wordt gespeeld in het Parc des Princes in Parijs en begint dinsdag om 21.00 uur.

