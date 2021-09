Club Brugge-trainer Philippe Clement was woensdag euforisch na het 1-1-gelijkspel van zijn ploeg tegen Paris Saint-Germain. De Belgen hielden relatief eenvoudig stand tegen de Franse topclub, die voor het eerst met Lionel Messi, Neymar én Kylian Mbappé in de voorhoede aantrad.

"Ik heb hier in de loop der jaren al heel veel avonden meegemaakt, maar ik denk dat dit de mooiste is. Dit is historisch", jubelde Clement na de wedstrijd in het Jan Breydelstadion.

"Niet alleen door het resultaat, want dat had zelfs nog beter kunnen zijn, maar vooral door de manier waarop. PSG is de beste ploeg die hier sinds lange tijd gespeeld heeft. Ik ben heel trots op wat mijn spelers aanvallend en verdedigend hebben neergezet. We hebben grote stappen vooruit gezet."

Brugge kwam in eigen huis op achterstand door een doelpunt van Ander Herrera, maar binnen het half uur was het weer gelijk dankzij Hans Vanaken. De thuisploeg deed goed mee tegen PSG en knokte zich naar een punt.

"PSG is er vol voor gegaan. Op het uitvallen van Mbappé na hadden ze hun sterren op het veld staan", aldus Clement. "Dit is gewoon fantastisch. We hebben de voorbije dagen vaak gezegd dat er mooie dingen kunnen gebeuren als je erin gelooft. Dat hebben de spelers vandaag bewezen."

Vreugde in Brugge na de gelijkmaker van Hans Vanaken. Vreugde in Brugge na de gelijkmaker van Hans Vanaken. Foto: Pro Shots

Pochettino: 'We hebben tijd nodig'

Paris Saint-Germain-coach Mauricio Pochettino maakte zich er niet al te druk over dat Messi, Neymar en Mbappé nog niet heel veel indruk maakten in Brugge. Hij denkt dat het vanzelf goed komt.

"Ze hebben tijd nodig om goed op elkaar ingespeeld te raken", legde de 49-jarige Argentijn uit. "Dat is ook logisch. We zijn bezig om een team te creëren. Dat zal steeds beter gaan."

Mbappé viel vlak na rust uit met een enkelblessure. "Hij heeft een enkel verstuikt en hij had sowieso al problemen met beide enkels", aldus Pochettino. "We moeten afwachten hoe ernstig het precies is."

