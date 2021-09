Sporting CP-trainer Rúben Amorim heeft enigszins vrede met de 1-5-nederlaag van zijn ploeg tegen Ajax in de Champions League. Volgens de Portugees is er simpelweg een verschil in kwaliteit tussen beide ploegen.

Ajax leidde bij rust al met 1-3 in Estádio José Alvalade, waar Sébastien Haller de grote uitblinker was. De spits van de Amsterdammers scoorde liefst vier keer.

"Het is vrij simpel: Ajax was beter en scoorde al in de tweede minuut. Ze waren vooral voorin heel goed, terwijl wij weinig ervaring in de ploeg hadden. Sommige spelers waren nerveus", aldus Amorim woensdag na afloop van de wedstrijd.

De coach baalde ervan dat vlak na rust de 2-3 van Sporting werd afgekeurd. "Dan zou het nog heel anders zijn gelopen. Na het vierde tegendoelpunt was de wedstrijd gespeeld. Mijn spelers hebben geleden en konden weinig uitrichten."

'Ik ben alsnog trots op mijn spelers'

Amorim denkt dat zijn ploeg meer Europese wedstrijden nodig heeft. "Ajax is heel ervaren in Europa, wij niet. Ik hou me vast aan de manier waarop mijn ploeg op de nederlaag reageerde. Deze resultaten horen er soms bij. We moeten hiervan leren. Ik ben alsnog trots op mijn spelers."

Paulinho, de maker van het enige Sporting-doelpunt, wilde niet te lang stilstaan bij de grote uitslag. Hij verwees naar vorig seizoen, toen zijn ploeg zich na een Europese teleurstelling herpakte door Portugees kampioen te worden.

"We moeten rustig blijven en beseffen dat het maar om drie punten gaat. Verder moeten we niet te veel nadenken over het resultaat", zei hij. "Het is pijnlijk, maar we zullen ons net als vorig seizoen oprichten."

