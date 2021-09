Binnen- en buitenlandse media zijn donderdag lovend over Ajax en vooral over Sébastien Haller na de overwinning op Sporting CP in de Champions League. Haller leidde zijn ploeg met liefst vier goals naar een bijzondere 1-5-zege.

"Magnifique! Anders kan het eerste optreden van Sébastien Haller tegen Sporting niet worden omschreven. De vraag of de in de Eredivisie veel scorende spits ook goed genoeg is voor het miljoenenbal werd door de Franse Ivoriaan in Estádio José Alvalade zelf met een luid en duidelijk 'oui, oui' beantwoord", schrijft De Telegraaf.

Ook het AD is onder de indruk van wat Haller liet zien. "Je hebt droomdebuten en je hebt het Champions League-debuut van Haller, die bij zijn eerste optreden in de Champions League tal van records verpulverde", schrijft het dagblad.

"De man die dik vijf weken geleden nog onder luid gejuich tegen PSV werd gewisseld in de Johan Cruijff ArenA, vond zichzelf na dik een uur spelen in het José Alvalade-stadion terug voor een uitvak waar dertienhonderd meegereisde fans zijn naam luidkeels scandeerden en teamgenoten die stuk voor stuk naar de ontketende spits van Ajax wezen."

Het Parool licht niet alleen Haller eruit. "Hij was in Lissabon de afmaker, maar de Braziliaan Antony was de absolute smaakmaker in het enerverende duel. Hij was soms onnavolgbaar met zijn individuele acties en stond aan de basis van vier Amsterdamse treffers."

'Het werd een nachtmerrie voor Sporting'

Ook de buitenlandse pers schenkt aandacht aan de bijzondere prestatie van Haller in Lissabon. Zo wordt er ook in Frankrijk, het geboorteland van de Ivoriaanse international, over de vier doelpunten geschreven.

"Niet Antoine Griezmann of Olivier Giroud, maar Sébastien Haller viel op", meldt Le Parisien. "De 1,90 meter lange reus was meedogenloos tijdens zijn eerste Champions League-avond. Hij zal zich deze avond lang herinneren."

In Portugal wordt het woord 'nachtmerrie' veel gebruikt in een poging de avond van Sporting te duiden. Correio da Manhã schrijft: "Zonder een ploeg van absolute topklasse liet Ajax zien goed voorbereid te zijn en legde het Sporting aan banden met Haller en Antony als uitblinkers. Voor Sporting werd de eerste Champions League-wedstrijd in vier jaar een nachtmerrie."

Publico Desporto gebruikte woorden van gelijke strekking. "Antony en Haller legden de technische en tactische zwakte van Sporting bloot. Het was al na 68 seconden raak. Sporting beleefde een nachtmerrie van epische omvang."

