Ajax-trainer Erik ten Hag is trots de grote uitzege bij Sporting CP (1-5) woensdag in de Champions League trots op zijn ploeg. Mede dankzij vier goals van Sébastien Haller begonnen de Amsterdammers sensationeel aan de groepsfase van het miljoenenbal.

"Dit was een heel goede uitvoering, natuurlijk kan ik daar van genieten", liet Ten Hag bij RTL7 voldaan weten. "Als een ploeg zo goed een plan weet om te zetten, ja, dan is dat fantastisch om te zien. Er zaten zoveel mooie aanvallen bij. We sneden er fantastisch doorheen. Dat is zeker een compliment aan mijn ploeg."

Ajax beleefde een droomstart in Lissabon en stond dankzij Haller binnen acht minuten op een 0-2-voorsprong. Paulinho bracht de spanning na een half uur nog even terug, maar dankzij Steven Berghuis en nog twee goals van Haller boekte Ajax een spectaculaire overwinning.

Ten Hag was uiteraard met name lovend over spits Haller, die dus liefst vier keer scoorde. "Dit kan niemand vooraf bedenken. Dit is een zeer uitzonderlijke prestatie en dat kunnen alleen topspelers. Het is geweldig hoe hij dit gedaan heeft. Maar dat is Haller, hij is onverstoorbaar. Hij heeft geweldige statistieken, zo ken ik hem en hij bewijst het."

'Hij heeft een iconische prestatie geleverd'

Haller is de tweede Champions League-debutant ooit met vier goals. "Marco van Basten deed het ook", wist Ten Hag. "Het gebeurt zelden. Toen we Haller vorig seizoen vergaten in te schrijven bij de UEFA heb ik heb hem uit de put moeten praten. Maar ook toen was hij voor die omstandigheden onverstoorbaar. Nu heeft hij een iconische prestatie geleverd."

Haller kreeg van Ten Hag een 9,5. "En Antony aanvallend ook, maar verdedigend een 5,5. Dat moet echt beter. Maar aanvallend was hij geweldig en ongrijpbaar. Ik ben ook na zo'n overwinning niet alleen maar positief. In de groepsfase van de Champions League moet je zes wedstrijden negentig minuten lang top en geconcentreerd zijn."

"Op het einde van de eerste helft zag ik toch verslapping en het begin van de tweede helft ook. Ik heb in de rust ook onze uitwedstrijd van vorig jaar tegen Atalanta aangehaald. Toen gaven we een voorsprong van 2-0 weg en werd het 2-2. Dat mag niet en dat gebeurde nu ook niet."

Ajax staat dankzij de eclatante zege na één speelronde aan kop in groep C. Borussia Dortmund, dat eerder op de avond met 1-2 won van Besiktas, bezet de tweede plek.