Sébastien Haller beleefde woensdag een onvergetelijk debuut in de Champions League. De 27-jarige spits, die vorig seizoen door Ajax vanwege een administratieve blunder niet werd ingeschreven voor Europees voetbal, scoorde vier keer in de met 1-5 gewonnen uitwedstrijd tegen Sporting CP.

"Dit was een droom, op dit soort wedstrijden wacht je je hele leven", glunderde de Ivoriaans international. "Vier keer scoren in je eerste Champions League-wedstrijd en verkozen worden tot man van de wedstrijd. Het kan niet beter."

Haller schoot Ajax binnen acht minuten naar een 0-2-voorsprong en tekende in de eerste twintig minuten van de tweede helft ook voor de laatste twee Amsterdamse goals. Bij drie van zijn vier treffers profiteerde hij van voorbereidend werk van de eveneens sterk spelende Antony.

"Het is heerlijk om met Antony te spelen", concludeerde Haller. "Hij maakt het elke verdediger moeilijk. Samen met de tactiek van de coach zorgt dat ervoor dat we een lastige ploeg zijn om te verslaan."

'Mensen zullen altijd aan je twijfelen'

Het is de geboren Fransman niet ontgaan dat er sinds zijn komst naar Ajax regelmatig door fans en journalisten wordt getwijfeld aan zijn kwaliteiten, al zegt hij daar niet onder gebukt te gaan.

"Mensen praten graag over alles, zo gaat dat ook in de media. Ze gedragen zich soms alsof ze alles weten. Je weet dat er altijd aan je getwijfeld zal worden, zeker als je bij een ploeg als Ajax speelt. Maar ik ben altijd in mezelf blijven geloven."

"Ik speel voor mezelf en natuurlijk ook voor mijn ploeggenoten en mijn familie. Hopelijk hebben de mensen die me altijd hebben gesteund genoten tijdens deze wedstrijd."

Haller trad met zijn prestatie in de voetsporen van Marco van Basten. De Nederlander was in 1992 de enige andere speler die vier keer scoorde bij zijn debuut in de Champions League.