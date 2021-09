Liverpool is woensdag goed begonnen aan de groepsfase van de Champions League. Zonder Virgil van Dijk won de ploeg van manager Jürgen Klopp met 3-2 van AC Milan. Halverwege keken 'The Reds' nog tegen een 1-2-achterstand aan. In dezelfde groep B eindigde Atlético Madrid-FC Porto in een doelpuntloos gelijkspel.

Klopp gunde de dertigjarige Van Dijk rust voor het eerste Champions League-duel van het seizoen. De Nederlandse verdediger bleef de volledige wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

Zonder Van Dijk kwam Liverpool al na negen minuten op voorsprong door een eigen goal van Fikayo Tomori. Ante Rebic en Brahim Díaz zorgden ervoor dat de bezoekers uit Milaan toch nog met een voorsprong gingen rusten.

Mohamed Salah, die in de eerste helft nog een strafschop had gemist, stelde in de 49e minuut orde op zaken. De Egyptenaar schoot met een diagonaal schot raak via de binnenkant van de linkerpaal. Jordan Henderson kroonde zichzelf halverwege de tweede helft tot man van de wedstrijd door vanaf de rand van het strafschopgebied de 3-2-eindstand te bepalen.

Ook Luis Suárez kan Atlético Madrid niet aan een zege helpen op FC Porto. Foto: Getty Images

Atlético en FC Porto komen niet tot scoren

In dezelfde groep gebeurde er bij Atlético Madrid-FC Porto een stuk minder dan bij de wedstrijd in Liverpool. Na negentig minuten slaagde geen van beide ploegen erin om een doelpunt te maken.

Atlético was in de slotfase nog het dichtst bij een treffer. Antoine Griezmann leek in blessuretijd een vrije doortocht naar het Portugese doel te hebben, maar werd gevloerd door Chancel Mbemba. De daaruitvolgende vrije trap van Luis Suárez scheerde nipt over de bovenkant van de lat.

Liverpool gaat na één speelronde aan kop in groep B. In de volgende speelronde staan over twee weken FC Porto-Liverpool en AC Milan-Atlético Madrid op het programma.

