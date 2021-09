Club Brugge heeft woensdag in de groepsfase van de Champions League knap gelijkgespeeld tegen Paris Saint-Germain: 1-1. De andere wedstrijd in groep A was een doelpuntenfestijd. Mede dankzij een doelpunt van Nathan Aké won Manchester City thuis met 6-3 van RB Leipzig, terwijl Christopher Nkunku een hattrick maakte voor de Bundesliga-club.

PSG-trainer Mauricio Pochettino begon met Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi op volle oorlogssterkte aan het duel met Brugge. De bezoekers begonnen nog wel goed en kwamen na een kwartier op voorsprong door een goal van Ander Herrera, die in stelling werd gebracht door Mbappé.

Hans Vanaken noteerde in de 27e minuut voor de gelijkmaker. De 29-jarige middenvelder was het eindstation van een fraaie aanval en rondde met een droog schot af.

Na rust zorgde Noa Lang nog bijna voor een sensatie in het Jan Breydelstadion. De Nederlander nam een kwartier voor tijd met een omhaal het doel van Gianluigi Donnarumma onder vuur, maar schoot net naast.

Georgionio Wijnaldum begon in de basis bij de Parijzenaren, maar werd in de rust gewisseld. Bij de thuisploeg speelde Lang de hele wedstrijd mee, terwijl zijn ploeggenoten Bas Dost en Ruud Vormer op de bank bleven.

City mede dankzij goal Aké langs Leipzig

Bij City tegen Leipzig opende Aké na een kwartier de score in het Etihad Stadium door raak te koppen uit een corner. Nordi Mukiele zorgde met een eigen doelpunt voor de 2-0. Twee minuten voor rust noteerde Nkunku de aansluitingstreffer, maar Riyad Mahrez bracht de marge in blessuretijd weer naar twee.

Op aangeven van Dani Olmo maakte Nkunku in de 51e minuut de 3-2. Jack Grealish luisterde zijn Champions League-debuut op door elf minuten na rust met een fraai schot de 4-2 te noteren.

Daarmee was de wedstrijd nog niet gespeeld. Nkunku voltooide met een fraai schot zijn hattrick, maar een minuut later was het João Cancelo die met een fenomenale trap 5-3 maakte. De Portugese rechtsback knalde van zo'n 25 meter raak in de verre hoek.

Door een rode kaart van oud PSV'er Angeliño eindigde Leipzig het duel met tien man. Gabriel Jesus profiteerde optimaal van de overtalsitatuatie door vijf minuten voor tijd de 6-3-eindstand te bepalen. De 26-jarige Aké speelde de hele wedstrijd mee bij City. Bij Leipzig viel Brian Brobbey een kwartier voor tijd in.

