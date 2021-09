Sébastien Haller gaat de boeken in als de eerste speler ooit met vier doelpunten voor een Nederlandse club in de Champions League. De Ivoriaans international van Ajax maakte woensdag in Lissabon de 0-1, 0-2, 1-4 en 1-5 tegen Sporting CP en 1-5 was ook de eindstand.

Met Marco van Basten in 1992 tegen IFK Göteborg is er wel een Nederlandse speler die vier keer scoorde in een Champions League-wedstrijd, maar hij deed dat in dienst van AC Milan. Net als Haller was dat zijn debuut in het miljoenenbal.

Er zijn twee spelers die ooit vijf keer scoorden in een Champions League-wedstrijd. Dat zijn Shakhtar Donetsk-aanvaller Luiz Adriano in 2014 tegen BATE Borisov en Lionel Messi in 2012 namens FC Barcelona tegen Bayer Leverkusen.

De 1-5 van Ajax bij Sporting is goed voor meer mijlpalen en records. De ploeg van trainer Erik ten Hag evenaarde de grootste zege ooit van de club in de Champions League van 26 jaar geleden. Op 27 september 1995 wonnen de Amsterdammers onder leiding van Louis van Gaal met 1-5 bij Ferencváros. Destijds maakte Jari Litmanen een hattrick.

69 Hattrick van Haller bij Champions League-debuut

Snelste 0-2-voorsprong ooit van Ajax

Haller maakte de eerste goal tegen Sporting al in de tweede minuut en binnen acht minuten tekende hij ook voor de 0-2. Ook dat was een record: nooit eerder leidde Ajax zo vroeg in een Champions League-wedstrijd met twee goals verschil.

Zoals gezegd is Haller de eerste Ajacied ooit met vier goals in de Champions, maar er zijn wel twee andere spelers met minimaal vier treffers voor de Amsterdamse club in een Europese wedstrijd. Søren Lerby maakte er vijf in de Europacup I-wedstrijd in oktober 1979 tegen Omonia Nicosia (10-0) en Ton Blanker scoorde eerder die maand vier maal tegen HJK Helsinki.

Ajax gaat door de fraaie overwinning op Sporting meteen aan de leiding in groep C. De andere wedstrijd in de poule werd door Borussia Dortmund met 1-2 gewonnen bij Besiktas.