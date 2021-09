Sébastien Haller gaat de boeken in als de eerste speler ooit met vier doelpunten voor een Nederlandse club in de Champions League. De Ivoriaans international van Ajax maakte woensdag in Lissabon de 0-1, 0-2, 1-4 en 1-5 tegen Sporting CP.

Het duel is om 21.00 uur begonnen en is dus nog niet afgelopen.

Met Marco van Basten in 1992 tegen IFK Göteborg is er wel een Nederlandse speler die vier keer scoorde in een Champions League-wedstrijd, maar hij deed dat in dienst van AC Milan. Net als Haller was dat zijn debuut in het miljoenenbal.

Er zijn twee spelers die ooit vijf keer scoorden in een Champions League-wedstrijd. Dat zijn Shakhtar Donetsk-aanvaller Luiz Adriano in 2014 tegen BATE Borisov en Lionel Messi in 2012 namens FC Barcelona tegen Bayer Leverkusen.