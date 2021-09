Real Madrid heeft woensdag in de groepsfase van de Champions League een zwaarbevochten 0-1-zege geboekt op Internazionale. Eerder op de avond schreef het debuterende FC Sheriff Tiraspol uit Moldavië in dezelfde groep D geschiedenis door meteen te winnen van Shakhtar Donetsk (2-0). Borussia Dortmund begon in de poule van Ajax met een overtuigende overwinning op Besiktas: 1-2.

Real en Internazionale deden vrijwel de hele wedstrijd nauwelijks voor elkaar onder. In de 89e minuut brak Rodrygo de ban door op aangeven van Eduardo Camavinga van dichtbij raak te schieten.

Bij de thuisploeg speelde Stefan de Vrij de volledige wedstrijd mee. Denzel Dumfries, die deze zomer de overstap maakte van PSV naar Inter, viel tien minuten na rust in.

In dezelfde poule D schreef FC Sheriff eerder op de avond al historie. Sheriff was al de eerste Moldavische club ooit in de Champions League en luisterde dat debuut ook nog eens op met een knappe 2-0-zege op Shakhtar Donetsk. Adama Traoré opende in de zestiende minuut de score en Momo Yansane bepaalde een kwartier na rust de eindstand.

Hoewel Sheriff de eerste Moldavische club in de Champions League was, speelde er geen enkele Moldaviër mee in het duel. De vier Moldaviërs die opgenomen waren in de wedstrijdselectie bleven allemaal op de bank.

69 Haaland verdubbelt voorsprong Dortmund

Dortmund rekent simpel af met Besiktas

Dortmund kwam na twintig minuten op voorsprong door een goal van Jude Bellingham. De jonge Engelsman werd knap in stelling gebracht door Thomas Meunier en rondde koelbloedig af. Vlak voor rust maakte Erling Haaland er 0-2 van. Francisco Montero zorgde met een kopbal in blessuretijd voor de 1-2, maar dat was te laat voor Besiktas om nog de gelijkmaker te forceren.

Met de 0-2 voor Dortmund noteerde Haaland alweer zijn 21e Champions League-goal in slechts zeventien wedstrijden. Tot woensdagavond had Ruud van Nistelrooij (27 wedstrijden) nog het kleinste aantal duels nodig om tot 21 doelpunten in het miljoenenbal te komen.

Donyell Malen speelde een vrij onzichtbare wedstrijd. Halverwege de eerste helft gaf hij nog wel een schietkans aan Haaland, maar verder kon de Nederlander niet voor gevaar zorgen. In de zeventigste minuut werd Malen, die deze zomer voor 30 miljoen euro overkwam van PSV, gewisseld. Hij wist in zijn eerste wedstrijden nog niet te scoren en leverde ook nog geen assist af.

Later op woensdag boekte Ajax in dezelfde poule een sensationele 1-5-zege op Sporting CP, waardoor de Amsterdammers na één speelronde aan kop van groep C gaan.

