Ajax begint woensdagavond zonder Maarten Stekelenburg aan de Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP. De doelman is toch niet fit genoeg en wordt in Estádio José Alvalade vervangen door Remko Pasveer.

Opstelling Sporting CP Adán; Luís Neto, Inácio, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Vinagre; Cabral, Paulinho, Santos

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Pasveer keepte zaterdag ook in de met 0-2 gewonnen Eredivisie-wedstrijd van Ajax bij PEC Zwolle. De verwachting was dat de 39-jarige Stekelenburg tegen Sporting weer zou kunnen spelen en hij is ook afgereisd naar Lissabon. Daar bleek dat hij alsnog te veel last heeft om in actie te komen.

Het duel met Sporting wordt de tweede wedstrijd ooit van de 35-jarige Pasveer in de Champions League. In 2016 speelde hij al met PSV tegen Bayern München. Die wedstrijd ging met 1-2 verloren. Jay Gorter is de enige keeper op de bank bij Ajax in Lissabon.

Door de naam van Davy Klaassen ging al eerder een streep. De middenvelder was tegen PEC evenmin inzetbaar en behoort ook niet tot wedstrijdselectie tegen Sporting. Steven Berghuis staat daarom in plaats van Klaassen op 'tien' en wordt geflankeerd door Edson Álvarez en Ryan Gravenberch. Voorin kiest Ten Hag voor Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic.

De achterhoede van Ajax wordt gevormd door Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Daley Blind. Nicolás Tagliafico is gepasseerd door trainer Erik ten Hag.

Sporting mist Gonçalves en Coates

Sporting, dat vorig seizoen na negentien jaar weer landskampioen werd, heeft ook de nodige personele problemen. De ploeg van trainer Rúben Amorim mist Portugees international Pedro Gonçalves door een blessure en aanvoerder Sebastián Coates door een schorsing.

Sporting tegen Ajax begint woensdag om 21.00 uur in Estádio José Alvalade en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez.

Bij de andere wedstrijd in groep C, Besiktas-Borussia Dortmund, is al om 18.45 uur afgetrapt in Istanboel. Halverwege stonden de Duitsers op een 0-2-voorsprong door goals van Jude Bellingham en Erling Haaland. Donyell Malen mocht starten van trainer Marco Rose.