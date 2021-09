Champions League

Eindstanden:

Sporting CP-Ajax 1-5

Besiktas-Dortmund 1-2

Club Brugge-PSG 1-1

Manchester City-Leipzig 6-3

Atlético Madrid-FC Porto 0-0

Liverpool-AC Milan 3-2

Inter-Real Madrid 0-1

FC Sheriff-Shakhtar 2-0

Goedenavond en welkom in ons liveblog. Ajax is het nieuwe Champions League-seizoen begonnen met een eclatante 1-5-zege op Sporting CP. De reacties volg je in ons liveblog.