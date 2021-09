Berghuis: 'Mooi om hier deel van uit te maken'

Steven Berghuis maakte op het allerhoogste podium zijn eerste doelpunt in het shirt van Ajax. Op slag van rust tekende hij na een vloeiende aanval voor de 1-3. "Dit is wat je wil, op dit podium spelen en ook indruk maken en domineren", zegt hij bij Ziggo Sport. "Ajax heeft dat in het verleden ook gedaan. Dat ik er nu zelf deel van uitmaak is genieten. Het was ook een erg mooi moment om mijn eerste goal te maken. Als je maar blijft investeren in je loopjes richting het doel, dan komt dat moment vanzelf."