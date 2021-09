Voor Ajax zijn er woensdagavond geen excuses meer als de club de Champions League begint met een uitwedstrijd tegen Sporting CP. Na drie jaar willen de Amsterdammers weer eens overwinteren op het hoogste niveau.

"De echte topvorm bij ons komt vaak pas in het voorjaar", zei trainer Erik ten Hag dinsdag. "Maar we zijn er klaar voor. Veel spelers zijn iets later aan de voorbereiding op dit seizoen begonnen. Inmiddels zijn ze beter in conditie gekomen en we spelen steeds beter samen."

Voor Ajax zijn nationale successen de laatste jaren niet meer voldoende. De club heeft de financiële huishouding drie jaar geleden aangepast om aansluiting te houden met de Europese subtop.

Ajax haalde in 2018 Dusan Tadic en Daley Blind uit de Premier League en verhoogde het salarisplafond met zoveel verdiepingen dat de beste spelers tegenwoordig naar verluidt ruim 4 miljoen euro verdienen.

De nieuwe strategie betaalde zich al snel uit met een plaats in de halve finale van de Champions League in het seizoen 2018/2019. Het succes smaakte naar meer, maar Ajax wist in de afgelopen twee jaar niet te overwinteren op het hoogste Europese niveau.

Ajax kan met resultaat in Portugal aardige slag slaan

Ajax verloor deze zomer geen enkele basisspeler. Ook daarom voelt de club de noodzaak om dit seizoen wél te overwinteren in de Champions League. "We voelen dat we er klaar voor zijn en dat willen we laten zien", zei aanvoerder Dusan Tadic. "Met een goed resultaat tegen Sporting kunnen we al een aardige slag slaan."

Portugese tegenstanders zijn traditioneel lastig voor Nederlandse ploegen. Ook voor Ajax, dat van zijn voorgaande twaalf duels op Portugese bodem er slechts drie wist te winnen.

"Het klopt dat Portugese ploegen het Nederlandse teams vaak lastig maken", beaamt Ten Hag. "Maar wij wisten ook hoe we Benfica moesten uitschakelen." Daarmee verwees de trainer naar het eerder genoemde seizoen 2018/2019, toen Ajax in de groepsfase thuis met 1-0 won van Benfica en in Portugal met 1-1 gelijkspeelde.

De pas 36-jarige Sporting-trainer Rúben Amorim vindt Ajax een geweldig team. De pas 36-jarige Sporting-trainer Rúben Amorim vindt Ajax een geweldig team. Foto: AFP

Kroonprins van Sporting debuteert in Champions League

Ajax moet het doen zonder Davy Klaassen, die met een liesblessure is teruggekeerd van het Nederlands elftal. Ten Hag stelde dinsdag dat drie interlands wellicht te veel van het goede was voor de middenvelder.

Tegenstander Sporting veroverde vorig seizoen na negentien jaar weer eens de landstitel. De pas 36-jarige trainer Rúben Amorim coacht voor het eerst een duel in de Champions League. Hij wordt in Portugal beschouwd als de nieuwe kroonprins van het trainersgilde, na José Mourinho en André Villas-Boas.

Amorim zegt dat Ajax meer ervaring op Europees topniveau heeft. Bovendien mist hij zijn geblesseerde topscorer Pedro Gonçalves en de geschorste aanvoerder Sebastián Coates. "We willen kijken of we met de besten kunnen wedijveren. Ajax is een geweldig team. We willen de strijd met ze aangaan en zullen proberen hen te verslaan."

