Door een blunder van Jesse Lingard begon Manchester United de Champions League dinsdag met een 2-1-nederlaag tegen Young Boys. Trainer Ole Gunnar Solskjaer moest na afloop uitleggen waarom hij de Engelsman had ingebracht als vervanger voor sterspeler Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo en ook Bruno Fernandes hebben enorm veel meters moeten maken, zowel zaterdag als vandaag", zei Solskjaer na de wedstrijd tegen Sky Sports. "Het kunstgrasveld hier eiste ook zijn tol."

"Na zeventig minuten leek het ons beter om met Nemanja Matic een ervaren controleur te brengen en met Lingard een paar verse benen. Ronaldo is een geweldige speler, maar we moeten ook zuinig op hem zijn", zei de Noorse trainer.

Diep in blessuretijd gaf Lingard een te korte terugspeelbal, waarna Young Boys-spits Jordan Siebatcheu met het laatste balcontact van de wedstrijd de 2-1 binnenschoot. Solskjaer wilde de schuld van de nederlaag niet bij de 28-jarige Lingard leggen.

"Zulke dingen gebeuren in het voetbal. Harry Hindsight (Harry Achteraf, een Engelse uitdrukking, red.) is een heel goede speler", aldus Solskjaer doelend op het feit dat het achteraf makkelijk praten is. "Als Jesse nog eens in deze situatie komt, weet ik zeker dat hij de bal de andere kant op trapt. Hij zal hiervan leren."

United haalde drie jaar geleden voor het laatst knock-outfase

Ronaldo had vroeg in de wedstrijd de score geopend door een prachtige pass van Fernandes af te ronden. Maar nog in de eerste helft kwamen de Engelsen met tien man te staan.

Aaron Wan-Bissaka kreeg rood na een roekeloze tackle met de noppen vooruit. "Een gebrek aan concentratie, je maakt een fout en je wordt bestraft. Dat is voetbal op het hoogste niveau", zei Solskjaer.

Met de onnodige nederlaag is United (waar Donny van de Beek voor de tweede keer dit seizoen een basisplaats had, maar al in de rust werd gewisseld) slecht begonnen aan de Champions League. In het seizoen 2018/2019 wist de club zich voor het laatst te plaatsen voor de knock-outfase.

"We hebben het onszelf wat moeilijker gemaakt", beseft Solskjaer. "Maar je hebt tien punten nodig voor de volgende ronde. Als we al onze thuiswedstrijden winnen en uit nog ergens een punt pakken, moet dat volstaan."

Voor United staan er in de Champions League eerst twee thuisduels op het programma, tegen Villarreal en Atalanta.

