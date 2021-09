Na een afwezigheid van vijf jaar keerde VfL Wolfsburg dinsdag met een 0-0-gelijkspel tegen Lille terug in de Champions League. Dat leidde tot tevredenheid bij trainer Mark van Bommel, die het tijdens de wedstrijd enkele keren aan de stok kreeg met de Nederlandse arbitrage.

"Champions League, uitwedstrijd, 35 minuten met tien man, één punt", zo vatte Van Bommel de wedstrijd tussen Lille en Wolfsburg bondig samen op de persconferentie na de wedstrijd. De Duitse ploeg noteerde slechts twee doelpogingen, tegenover zeventien voor de Fransen, en mochten dus hun handen dichtknijpen met het gelijkspel.

"Als je zelf niet kan winnen, dan moet je 0-0 spelen. Een punt tegen de kampioen van Frankrijk, daar moet je tevreden zijn", vond Van Bommel. "Er staat bij ons echt een team. Je ziet: van ons win je niet zo makkelijk."

Het gelijkspel op karakter past naadloos in de eerste weken van Van Bommel als trainer in de Bundesliga. De voormalig coach van PSV is koploper met Wolfsburg, zonder dat de ploeg spektakel brengt. Vooral dankzij de defensieve zekerheid staat Wolfsburg bovenaan.

Van Bommel krijgt geel van Makkelie

Van Bommel kreeg kort voor tijd een gele kaart van scheidsrechter Danny Makkelie. Op de persconferentie wilde de trainer niet herhalen wat hij tegen zijn landgenoot geroepen had.

"Ik reageerde agressief op een beslissing van de scheidsrechter", zei Van Bommel alleen. "Dat je dan een gele kaart krijgt, kan gebeuren. Het moet niet te vaak gebeuren, maar het hoort er soms bij."

Makkelie speelde een hoofdrol in het eerste groepsduel. De arbiter moest op advies van VAR Kevin Blom een treffer van Lille afkeuren omdat de bal de zijlijn was gepasseerd. Diep in blessuretijd moest de VAR opnieuw ingrijpen toen Makkelie een penalty gaf aan Lille voor een overtreding net buiten het strafschopgebied.

"De scheidsrechter heeft een moeilijke taak en ook voor de grensrechter en vierde man is het soms moeilijk te zien of de bal helemaal over de lijn is", was Van Bommel mild voor de arbitrage. "En soms is het zelfs voor de VAR bijna niet te zien."

"Bij de penalty dacht ik zelf al meteen dat het erbuiten was. Toen dat bleek te kloppen, was ik natuurlijk heel blij. Ik denk dat jullie mijn reactie wel hebben kunnen zien."

Over twee weken vervolgt Wolfsburg de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Sevilla. Tussendoor speelt de ploeg van Van Bommel in de Bundesliga tegen Eintracht Frankfurt (zondag, thuis) en Hoffenheim (een week later, uit).

