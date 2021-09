FC Barcelona-trainer Ronald Koeman legde zich er dinsdag schoorvoetend bij neer dat Bayern München momenteel veel te sterk is voor zijn ploeg. De Duitse topclub won in de Champions League met 0-3 van de Catalanen, die door financiële problemen en blessures in de aanval in een lastige periode zitten.

"Natuurlijk overheerst de teleurstelling, omdat we met 0-3 verloren hebben. Maar als je realistisch kijkt, kan dat gebeuren", zei Koeman na het duel in Camp Nou tegen RTL7. "Wij hebben op dit moment te weinig spelers van het allerhoogste niveau. Als je kijkt welke wissels wij en welke wissels Bayern kon doen, dan spreekt dat voor zich."

Bayern hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om zijn eerste groepsduel van het Champions League-seizoen te winnen. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann was veel beter en kwam tot liefst zeventien schoten op doel. Barcelona zette daar slechts vijf schoten en geen enkele poging tussen de palen tegenover. Thomas Müller en Robert Lewandowski (2) zetten het overwicht om in een duidelijke zege.

"Bayern was qua fysieke gesteldheid duidelijk veel sterker dan wij", aldus Koeman, die dinsdag door blessures bij Sergio Agüero, Ansu Fati en Ousmane Dembélé maar drie aanvallers tot zijn beschikking had.

FC Barcelona begon met drie Nederlanders: Luuk de Jong, Frenkie de Jong en Memphis Depay. Foto: Getty Images

'Ik had geen andere aanvallers dan Luuk de Jong'

De Nederlandse coach zette Memphis Depay en debutant Luuk de Jong samen in de spits, maar zij kwam amper in het spel voor.

"Door onze blessureproblemen misten we snelheid in de aanval", zie Koeman. "Dat weet je als je met Luuk in de spits speelt, maar andere spelers waren er niet. Je hoopt dat hij met zijn kopkracht iets kan forceren, maar zij verdedigden dat met hun power heel goed."

Luuk de Jong werd in de 67e minuut gewisseld voor de 29-jarige Philippe Coutinho, die zijn eerste wedstrijd na acht maanden blessureleed speelde. Verder bracht Koeman met Álex Baldé (18), Gavi (17) en Yusuf Demir (18) vooral jonge invallers, terwijl Pedri (18) in de basis stond.

"Die jonge jongens worden heel goed, maar ten opzichte van Bayern komen ze natuurlijk nog tekort", aldus Koeman. "Ik ben blij met de reactie van de fans, die lieten blijken dat ze begrijpen in welke situatie we zitten. Je wil het niet accepteren, maar we moeten wel."

