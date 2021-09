Chelsea heeft dinsdag in de groepsfase van de Champions een zwaarbevochten zege op FC Zenit geboekt. Dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku won de ploeg van manager Thomas Tuchel in Londen met 1-0. Juventus en Matthijs de Ligt waren in Zweden veel te sterk voor Malmö FF: 0-3.

Na een moeizame eerste helft brak de 28-jarige Lukaku halverwege de tweede helft de ban voor de thuisploeg. De Belg knikte op aangeven van César Azpilicueta met een fraaie kopbal raak en zorgde zo voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Zenit had in de slotfase nog wel de gelijkmaker moeten noteren. Artem Dzyuba kreeg de bal perfect aangereikt en kon achter Chelsea-doelman Édouard Mendy binnentikken, maar miste de bal volledig.

Kort daarvoor had Chelsea, waar Hakim Ziyech na een uur gewisseld werd, de score ook nog verder uit kunnen. Een schot van Marcos Alonso scheerde echter vlak langs de verkeerde kant van de paal.

Lukaku, die deze zomer voor 115 miljoen euro van Internazionale naar Chelsea verkaste, trok met zijn treffer zijn uitstekende vorm door. In de eerste drie Premier League-wedstrijden van het seizoen scoorde hij al drie keer.

Juventus beleeft eenvoudige avond in Zweden

Juventus had het geen moment moeilijk met Malmö, de huidig nummer vier van de Zweedse Allsvenskan. Door goals van Alex Sandro, Paolo Dybala (uit een strafschop) en Álvaro Morata stond het halverwege 0-3.

Na rust nam Juventus gas terug en slaagde de formatie van coach Massimiliano Allegri er niet meer in om de score verder uit te bouwen. De Ligt, die een kwartier na rust nog wel een gele kaart incasseerde, speelde de volledige wedstrijd mee in Zweden.

Groep H in de Champions League wordt over twee weken vervolgd met FC Zenit-Malmö en Juventus-Chelsea.

