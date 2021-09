FC Barcelona heeft dinsdag bij het debuut van Luuk de Jong kansloos verloren van Bayern München in de groepsfase van de Champions League. De Duitse topclub won met 0-3 van de ploeg van trainer Ronald Koeman.

Barcelona wilde revanche nemen voor de pijnlijke 2-8-nederlaag tegen Bayern van ruim een jaar geleden in de kwartfinales van het Champions League-seizoen 2019/2020. Zo'n afstraffing werd het niet in Camp Nou, maar ook nu was het een pijnlijke avond voor Catalanen.

Thomas Müller maakte tien minuten voor rust de 0-1, waarna Robert Lewandowski in de tweede helft met twee goals de eindstand op 0-3 bepaalde.

In het andere duel in groep E speelden Dynamo Kiev en Benfica doelpuntloos gelijk in Oekraïne. In de 93e minuut werd een goal van de thuisploeg afgekeurd door de VAR. Benfica schakelde PSV uit in de play-offs om een plekje in de groepsfase.

Luuk de Jong komt amper in spel voor

Luuk de Jong stond in de eerste wedstrijd sinds zijn overstap van Sevilla direct in de basis bij Barcelona. De Nederlandse spits begon samen met Memphis Depay in de aanval in het 5-3-2-systeem van Koeman. Frenkie de Jong was een van de drie middenvelders.

Bayern had in de eerste tien minuten in Camp Nou wat problemen met de meer verdedigende tactiek van Barça, maar daarna speelde de ploeg van de nieuwe trainer Julian Nagelsmann zijn normale, dominante spel.

Dat leverde in de 34e minuut de openingstreffer van Müller op. Na een vloeiende aanval had de Duitser geluk dat zijn afstandsschot van richting werd veranderd, waardoor zijn landgenoot Marc-André ter Stegen kansloos was in het doel van Barcelona. Het was de 78e officiële wedstrijd op rij dat Bayern minimaal één keer scoorde.

Barcelona kwam amper aan aanvallen toe, waardoor De Jong en Memphis zelden in beeld kwamen. Bayern was de veel betere ploeg en vergrootte de marge tien minuten na rust naar twee. Lewandowski scoorde uit een rebound, nadat een schot van Jamal Musiala op de paal was beland.

Koeman bracht Gavi (17) en Yusuf Demir (18) voor routiniers Sergio Busquets en Sergi Roberto en halverwege de tweede helft was het onopvallende debuut van Luuk de Jong voorbij toen hij gewisseld werd voor Philippe Coutinho. Lewandowski maakte de nederlaag vlak voor tijd nog wat pijnlijker met bijna een kopie van zijn eerste goal, al was het nu Serge Gnabry die eerst de paal raakte: 0-3.

