Ajax-trainer Erik ten Hag baalt ervan dat hij Davy Klaassen woensdag moet missen in het belangrijke Champions League-duel op bezoek bij Sporting CP. De middenvelder raakte vorige week geblesseerd in zijn derde interland voor Oranje in zeven dagen tijd.

"Klaassen ging afgelopen zomer met een topconditie naar het EK en speelde daar niet. We moesten hem vervolgens weer fit krijgen, maar drie wedstrijden voor Oranje in korte tijd waren nu denk ik te veel voor hem", zei Ten Hag dinsdag op zijn persconferentie in Lissabon. "Cody Gakpo vertrok voortijdig bij Oranje en speelde zaterdag wel met PSV tegen AZ."

Klaassen is nog niet hersteld van zijn liesblessure, die hij vorige week opliep in het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Turkije. Hij stond daarvoor ook in de basis tegen Noorwegen en Montenegro.

"Ik heb genoten van Klaassen bij Oranje", aldus Ten Hag. "Hij was in die drie wedstrijden met Memphis Depay de uitblinker voor mij. Dat is heel goed voor het Nederlands voetbal. Maar vorig seizoen misten we Daley Blind tegen Atalanta na een blessure die hij bij het Nederlands elftal opliep. En we misten Blind en Stekelenburg tegen AS Roma."

"We moeten ermee dealen", aldus de trainer over de blessures. "Daarom hebben we ook een brede selectie samengesteld. Maar ik mis met Klaassen en de geblesseerde Mohammed Kudus en zieke Zakaria Labyad nu drie spelers die als nummer 10 kunnen spelen."

Erik ten Hag op de persconferentie in Portugal. Erik ten Hag op de persconferentie in Portugal. Foto: ANP

Tagliafico kan hele wedstrijd spelen

Het heeft er alle schijn van dat Steven Berghuis tegen Sporting op de positie van Klaassen start, net als afgelopen weekend tegen PEC. "We willen een overtalsituatie op het middenveld creëren en met hem kan dat goed", zei Ten Hag, die niet wilde zeggen of Nicolás Tagliafico of Blind als linksback begint.

Ten Hag was zaterdag in Zwolle kritisch op Blind, vanwege het vele balverlies dat hij leed. "Dat ben ik niet van hem gewend", zei hij.

Tagliafico is dit seizoen nog weinig in actie gekomen voor Ajax, mede door een schorsing van twee duels. "Maar hij kan een hele wedstrijd spelen als ik hem zo zie trainen", aldus de trainer.

Dusan Tadic (rechts) zat naast Erik ten Hag bij de persconferentie. Dusan Tadic (rechts) zat naast Erik ten Hag bij de persconferentie. Foto: ANP

Stekelenburg is hersteld en kan spelen

Ten Hag had in Estádio José Alvalade goed nieuws te melden over Maarten Stekelenburg, want de ervaren keeper is hersteld van een lichte liesblessure. "Maarten is helemaal fit."

De 38-jarige Stekelenburg is sinds de dopingschorsing van André Onana de eerste doelman van Ajax. Hij werd zaterdag in de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2-zege) vervangen voor Remko Pasveer, maar zal woensdag tegen Sporting normaal gesproken weer onder de lat staan.

Sporting-Ajax begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter José María Sánchez, die zijn debuut in de Champions League maakt. Bij Besiktas-Borussia Dortmund, de andere wedstrijd in groep C, is de aftrap om 18.45 uur.

