Maarten Stekelenburg keert woensdag in het Champions League-duel op bezoek bij Sporting CP terug bij Ajax. De keeper is hersteld van een lichte liesblessure.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"Maarten is helemaal fit", zei Ajax-trainer Erik ten Hag dinsdag bij zijn persconferentie in Lissabon.

De 38-jarige Stekelenburg is sinds de dopingschorsing van André Onana de eerste doelman van Ajax. Hij werd zaterdag in de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2-zege) vervangen voor Remko Pasveer, maar zal woensdag tegen Sporting normaal gesproken weer onder de lat staan.

Het was al bekend dat Ten Hag in het eerste groepsduel van Ajax in de Champions League niet kan beschikken over Davy Klaassen. De middenvelder liep vorige week een liesblessure op in het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Turkije en in is Amsterdam gebleven.

Sporting-Ajax begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter José María Sánchez, die zijn debuut in de Champions League maakt. Bij Besiktas-Borussia Dortmund, de andere wedstrijd in groep C, is de aftrap om 18.45 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League