Arnaut Danjuma heeft dinsdag bij zijn debuut in de Champions League direct gescoord. De tweevoudig Oranje-international hielp Villarreal aan een 2-2-gelijkspel tegen Atalanta. Young Boys stuntte door een goal in de 95e minuut tegen tien man van Manchester United: 2-1.

Atalanta kwam op bezoek bij Villarreal al in de zesde minuut op voorsprong door een doelpunt van Remo Freuler. Manu Trigueros tekende vijf minuten voor rust voor de 1-1.

Danjuma kwam na een uur in het veld bij Villarreal en de 24-jarige aanvaller, die deze zomer voor 23,5 miljoen euro overkwam van Bournemouth, had minder dan een kwartier nodig voor zijn eerste Champions League-goal. De Nederlander knalde van een meter of 11 raak: 2-1.

De goal van Danjuma was niet genoeg voor de zege, want Robin Gosens maakte nog 2-2 voor Atalanta. Marten de Roon stond in de basis bij de Italiaanse ploeg en werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Teun Koopmeiners.

82 Danjuma scoort bij CL-debuut

Ronaldo scoort weer voor United

Manchester United kende een prima start op bezoek bij Young Boys, want Ronaldo maakte in de dertiende minuut het eerste doelpunt van dit Champions League-seizoen. De assist van Bruno Fernandes met buitenkant rechts was erg fraai. De 36-jarige Ronaldo tekende zaterdag tegen Newcastle United (4-1-zege) bij zijn rentree voor 'The Red Devils' al voor twee treffers.

In de 35e minuut draaide het duel in Bern in het voordeel van Young Boys. United-back Aaron Wan-Bissaka stond met zijn noppen vol op de enkel van Christopher Martins Pereira en kreeg rood.

Donny van de Beek, die voor het eerst dit seizoen in de basis stond bij United, werd indirect een slachtoffer van die rode kaart, want hij moest in de rust plaatsmaken voor verdediger Raphaël Varane. Manager Ole Gunnar Solskjaer had eerder al aanvaller Jadon Sancho gewisseld voor rechtsback Diogo Dalot.

133 Bekijk de samenvatting van Young Boys-Manchester United (2-1)

Ronaldo ook gewisseld

United kwam in de tweede helft nog amper aan aanvallen toe. Young Boys, dat vorig seizoen in de achtste finales van de Europa League werd uitgeschakeld door Ajax, zag kans op een stunt en maakte in de 66e minuut gelijk via een treffer van de Kameroener Moumi Ngamaleu, die een voorzet van Silvan Hefti bij de eerste paal binnen tikte.

Ronaldo ging vlak na de 1-1 naar de kant voor Jesse Lingard, terwijl Solskjaer met Nemanja Matic voor Bruno Fernandes ook nog een extra verdedigende middenvelder inbracht.

De Engelse topclub speelde voor een punt en leek lang in die opzet te slagen, totdat Lingard in de 95e minuut een grote fout maakte. De aanvaller speelde de bal te kort terug op keeper David de Gea en Young Boys-invaller Theoson Siebatcheu profiteerde dankbaar: 2-1.

36 Bekijk de winnende goal van Young Boys door blunder Lingard in 95e minuut

