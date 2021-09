Het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel is de Champions League dinsdag begonnen met een doelpuntloos gelijkspel bij Lille OSC. De Duitse ploeg speelde geruime tijd met tien man. Van Bommel botste tijdens de wedstrijd met scheidsrechter Danny Makkelie, die een hoofdrol voor zich opeiste.

Wolfsburg kwam een kwartier na rust met tien man te staan door een rode kaart van John Brooks. De centrale verdediger maakte volgens Makkelie hands en liep, tot frustratie van de bezoekers, tegen zijn tweede gele kaart aan.

Vlak daarvoor leek Lille via Jonathan David de score te openen, maar VAR Kevin Blom had gezien dat de bal eerder in de aanval over de zijlijn was geweest. Makkelie keurde de treffer daarop af.

Diep in blessuretijd kwamen Van Bommel en Wolfsburg opnieuw met de schrik vrij. Makkelie wees resoluut naar de stip nadat Amadou Onana op de rand van het strafschopgebied was gevloerd. Blom constateerde dat de overtreding buiten het strafschopgebied werd gemaakt, waarna Makkelie zijn beslissing opnieuw terugdraaide. De daaropvolgende vrije trap leverde niets op.

Wout Weghorst werd halverwege de tweede helft gewisseld bij Wolfsburg. Bij Lille speelde linksback Sven Botman de volledige wedstrijd mee.

Van Bommel, die van Makkelie ook nog een gele kaart ontving vanwege aanmerkingen op de leiding, beleeft met Wolfsburg een ijzersterk begin van het seizoen. De coach, die deze zomer werd aangesteld, staat met twaalf punten uit vier duels knap aan kop in de Bundesliga.

Bij Sevilla-Red Bull Salzburg (1-1) werd een recordaantal van vier strafschoppen toegekend. Foto: Getty Images

Penaltyrecord bij Sevilla-Salzburg

Eerder op de avond speelden Sevilla en Red Bull Salzburg in dezelfde groep met 1-1 gelijk. Tijdens de wedstrijd werd een recordaantal van vier strafschoppen toegekend.

Karim Adeyemi mocht in de dertiende minuut als eerste aanleggen, maar schoot namens de bezoekers naast. Acht minuten later mocht Salzburg op herkansing en schoot Luka Sucic wél raak. In de 37e minuut mocht Sucic opnieuw een penalty nemen, maar ditmaal had hij zijn vizier niet op scherp staan en schoot hij op de paal. Vier minuten voor rust maakte Ivan Rakitic vanaf 11 meter aan de andere kant gelijk: 1-1.

Sevilla kwam in de vijftigste minuut met tien man te staan nadat Youssef En-Nesyri op onhandige wijze tegen zijn tweede gele kaart was aangelopen. De aanvaller moest vertrekken nadat hij een schwalbe had gemaakt.

Groep G wordt over twee weken vervolgd met Lille OSC-Sevilla en Red Bull Salzburg-VfL Wolfsburg.

