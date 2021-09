Sevilla en Red Bull Salzburg hebben dinsdag in het eerste groepsduel van de Champions League met 1-1 gelijkgespeeld. De wedstrijd in Sevilla was het eerste duel ooit in het miljoenenbal waarin een scheidsrechter vier strafschoppen toekende.

De Belarussische arbiter Aleksey Kulbakov legde de bal al in de eerste helft vier keer op de stip. Karim Adeyemi mocht in de dertiende minuut als eerste aanleggen, maar schoot namens de bezoekers naast. Acht minuten later mocht Salzburg op herkansing en schoot Luka Sucic wél raak.

In de 37e minuut mocht Sucic opnieuw een penalty nemen, maar ditmaal had hij zijn vizier niet op scherp staan en schoot hij op de paal. Vier minuten voor rust maakte Ivan Rakitic vanaf 11 meter aan de andere kant gelijk.

Sevilla kwam in de vijftigste minuut met tien man te staan nadat Youssef En-Nesyri op onhandige wijze tegen zijn tweede gele kaart was aangelopen. De aanvaller moest vertrekken nadat hij een schwalbe had gemaakt.

Hoewel Sevilla met een man minder stond, was de thuisploeg in de slotfase nog dicht bij een treffer, maar een kopbal van Ocampos ging net langs de verkeerde kant van de paal. Salzburg had in extremis ook nog de zege kunnen pakken. Een afstandspoging van Brenden Aaronson werd echter uit de kruising getikt door Sevilla-doelman Yassine Bounou.

Sevilla en Salzburg zitten in groep G ook nog in de poule met Lille OSC en het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel. Die twee clubs spelen dinsdag om 21.00 uur tegen elkaar.

